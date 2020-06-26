Что изменится в июле: прожиточный минимум, пенсии, открытие кинотеатров и некоторых стран
С 1 июля 2020 года украинцев ждет много изменений в различных сферах жизни. Например, возрастет прожиточный минимум, а за ним – пенсия и алименты. Кинотеатры откроют свои двери для зрителей, а Европейский Союз, скорее всего, границы для украинцев. В Нацполиции заработает подразделение дознания, которое будет расследовать дела "по горячим следам".
Все изменения в жизни украинцев, которые состоятся после 1 июля 2020 года, собрал 24 канал. Начнем с того, что повлияет на большинство населения – уровень прожиточного минимума и основные социальные выплаты, которые от него зависят.
Важно знать Минимальная зарплата и прожиточный минимум: как изменятся суммы с 1 июля
Прожиточный минимум
С 1 июля в Украине растет прожиточный минимум. Из-за этого выплаты, которые к нему привязаны, вырастут. Это пенсии, пособия по безработице, пособие на детей и алименты. Полгода назад – 1 января – в Украине повысили прожиточный минимум, запланировав еще два повышения: 1 июля и 1 декабря.
Поэтому с 1 июля прожиточный минимум вырастет на 91 гривну до 2 118.
По категориям прожиточный минимум будет таким:
- Для детей в возрасте до 6 лет – 1 859 гривен;
- Для детей в возрасте 6-18 лет – 2 318 гривен;
- Для трудоспособных лиц – 2 139 гривен;
- Для лиц, утративших трудоспособность – 1 712 гривен.
Зарплата
Несмотря на то, что повышают прожиточный минимум, минимальную зарплату повышать в этом году не собираются, а поэтому в июле она останется на уровне 4 723 гривны. Однако к прожиточному минимуму прикреплена индексация зарплаты. С 1 июля она составит 2 197 гривен. Индексацию зарплаты должны проводить все работодатели независимо от размера зарплаты работника.
Минимальную зарплату не повысят, но возрастет ее индексация / Фото 24 канала
Минимальный размер пенсии
С 1 июля вырастет минимальная пенсия, поскольку она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Значит пенсионеры будут получать как минимум 1 712 гривен.
В то же время растет надбавка на выслугу лет. Женщинам, работавшим более 30 лет и мужчинам, работавшим более 35 лет, за каждый дополнительный год будут платить 17, 12 гривен ежемесячной надбавки к пенсии. Это 1% от минимальной пенсии.
Добавим, что в июне Рада поддержала повышение соцвыплат. Одинокие пенсионеры за 80 в июле получат дополнительные 1 100 гривен и так будет ежемесячно.
Минимальный размер алиментов
Минимальный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для соответствующей категории:
- для детей в возрасте до 6 лет – 929,50 гривен;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1159 гривен.
Цена на газ
За потребленный газ тариф упадет
"Нафтогаз" назвал новую цену для формирования тарифа на газ для населения в июле. Традиционно украинцы получат две отдельные платежки, но цена в одной из них снизится. Речь идет о стоимости потребленного газа. В июле стоимость составляет 2,78 гривны за кубометр потребленного газа.
В июне украинцы заплатили за потребленный в мае газ по тарифу 2,94 гривны за кубометр. Таким образом в июльских платежках тариф на 5,4% дешевле.
Детальный анализ Поднятии тарифа и смена поставщика газа: что изменится в июле
Как определяется тариф за газ?
Украинцы будут платать по двум тарифам: за потребленный газ и за его транспортировку. За фактически использованный газ цену устанавливает "Нафтогаз" ежемесячно. Она не может быть ниже стоимости газа на голландском газовом хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. Таким образом к оптовой цене добавляют НДС, наценку газсбытов и "Укртрансгаза".
Транспортировка в разных городах обходится по-разному. Чем меньше город, тем выше цена на платежку за распределение газа. В селах плотность населения низкая, поэтому себестоимость транспортировки возрастает. Вот почему жители сел и поселков, а также малых городов будут платить больше. Зато в Киеве, где плотность населения самая высокая, цена – самая низкая.
За транспортировку газа тариф вырастет
При этом стоимость транспортировки газа для населения с 1 июля возрастет. Исключением является Киев, где цена останется самой низкой в Украине – 0,34 гривны. Зато жители Львовской области, которые являются потребителями ООО "Спектргаза" вместо 2,39 гривны за транспортировку одного кубометра газа –будут платить 3,28 гривны. Это самая высокая по Украине цена.
Кто и сколько будет платить – советуем посмотреть на нашей инфографике. С июля актуальной будет цена, обозначенная красным цветом.
Для увеличения нажмите на изображение / Инфографика 24 канала
Поездки за границу
После длительного карантина и пребывания дома в "четырех стенах" многих украинцев интересует вопрос летнего отдыха. Именно с 1 июля многие страны, в том числе и экзотические, позволят гражданам Украины въезд.
Открытие границы Европейского Союза
В конце мая Еврокомиссия посоветовала членам объединения стран открывать свои границы для неграждан Евросоюза. Дискуссии велись вокруг того, какой критерий выбрать при формировании списка "въездных" и "невъездных" стран. Сначала речь шла о том, что в ЕС не будут пускать граждан стран с худшими показателями заболеваемости, чем в среднем по Евросоюзу.
Подробнее Европа таки откроет свои границы для Украины с июля, – СМИ
Количество, превышающее норму – до 20 новых случаев на 100 000 человек.
В последнем из опубликованных проектов решений об открытии внешних границ Евросоюза Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд. Однако, лишь накануне СМИ сообщали, что для Украины границы с 1 июля могут не открыть.
Такую же позицию занимает и Грузия. В стране еще сомневаются, пускать ли к себе туристов из "неблагонадежных" с точки зрения зараженности коронавирусом государств.
Например, туристов из Германии, Чехии, Австрии, стран Балтии принимать будут, а вот из России, Турции, Армении – нет. Так же, вероятнее всего, не будут принимать и украинских туристов, ведь сейчас Украина – в "красной зоне".
Экзотические страны для отдыха
С 1 июля украинцы могут улететь в Египет: между государствами возобновляется авиасообщение. Свои двери для туристов эта жаркая страна открыла еще в середине июня, однако лишь с июля туда можно напрямую попасть из Украины.
Однако важно отметить: Египет находится в так называемой "красной зоне": показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев на 100 тысяч населения. Это означает, что те, кто будут прибывать из Египта в Украину, должны будут сдать тест на коронавирус.
Если он будет отрицательным, путешественники могут не проводить 14 дней в самоизоляции или обсервации.
Важно Неприятные новости для туристов из Украины: Египет попал в "красную" зону по COVID-19
Кроме того, украинцев с 1 июля уже будут пускать на Кипр, в Азербайджан и Болгарию. А уже с 27 июня для украинцев открывается довольно популярный среди туристов Тунис.