С 1 июля 2020 года украинцев ждет много изменений в различных сферах жизни. Например, возрастет прожиточный минимум, а за ним – пенсия и алименты. Кинотеатры откроют свои двери для зрителей, а Европейский Союз, скорее всего, границы для украинцев. В Нацполиции заработает подразделение дознания, которое будет расследовать дела "по горячим следам".

Все изменения в жизни украинцев, которые состоятся после 1 июля 2020 года, собрал 24 канал. Начнем с того, что повлияет на большинство населения – уровень прожиточного минимума и основные социальные выплаты, которые от него зависят.

Важно знать Минимальная зарплата и прожиточный минимум: как изменятся суммы с 1 июля

Прожиточный минимум

С 1 июля в Украине растет прожиточный минимум. Из-за этого выплаты, которые к нему привязаны, вырастут. Это пенсии, пособия по безработице, пособие на детей и алименты. Полгода назад – 1 января – в Украине повысили прожиточный минимум, запланировав еще два повышения: 1 июля и 1 декабря.

Поэтому с 1 июля прожиточный минимум вырастет на 91 гривну до 2 118.

По категориям прожиточный минимум будет таким:

Для детей в возрасте до 6 лет – 1 859 гривен;

гривен; Для детей в возрасте 6-18 лет – 2 318 гривен;

гривен; Для трудоспособных лиц – 2 139 гривен;

гривен; Для лиц, утративших трудоспособность – 1 712 гривен.

Зарплата

Несмотря на то, что повышают прожиточный минимум, минимальную зарплату повышать в этом году не собираются, а поэтому в июле она останется на уровне 4 723 гривны. Однако к прожиточному минимуму прикреплена индексация зарплаты. С 1 июля она составит 2 197 гривен. Индексацию зарплаты должны проводить все работодатели независимо от размера зарплаты работника.



Минимальную зарплату не повысят, но возрастет ее индексация / Фото 24 канала

Минимальный размер пенсии

С 1 июля вырастет минимальная пенсия, поскольку она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Значит пенсионеры будут получать как минимум 1 712 гривен.

В то же время растет надбавка на выслугу лет. Женщинам, работавшим более 30 лет и мужчинам, работавшим более 35 лет, за каждый дополнительный год будут платить 17, 12 гривен ежемесячной надбавки к пенсии. Это 1% от минимальной пенсии.

Добавим, что в июне Рада поддержала повышение соцвыплат. Одинокие пенсионеры за 80 в июле получат дополнительные 1 100 гривен и так будет ежемесячно.

Минимальный размер алиментов

Минимальный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для соответствующей категории:

для детей в возрасте до 6 лет – 929,50 гривен;

гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1159 гривен.

Цена на газ

За потребленный газ тариф упадет

"Нафтогаз" назвал новую цену для формирования тарифа на газ для населения в июле. Традиционно украинцы получат две отдельные платежки, но цена в одной из них снизится. Речь идет о стоимости потребленного газа. В июле стоимость составляет 2,78 гривны за кубометр потребленного газа.

В июне украинцы заплатили за потребленный в мае газ по тарифу 2,94 гривны за кубометр. Таким образом в июльских платежках тариф на 5,4% дешевле.

Детальный анализ Поднятии тарифа и смена поставщика газа: что изменится в июле

Как определяется тариф за газ?

Украинцы будут платать по двум тарифам: за потребленный газ и за его транспортировку. За фактически использованный газ цену устанавливает "Нафтогаз" ежемесячно. Она не может быть ниже стоимости газа на голландском газовом хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. Таким образом к оптовой цене добавляют НДС, наценку газсбытов и "Укртрансгаза".



Транспортировка в разных городах обходится по-разному. Чем меньше город, тем выше цена на платежку за распределение газа. В селах плотность населения низкая, поэтому себестоимость транспортировки возрастает. Вот почему жители сел и поселков, а также малых городов будут платить больше. Зато в Киеве, где плотность населения самая высокая, цена – самая низкая.

За транспортировку газа тариф вырастет

При этом стоимость транспортировки газа для населения с 1 июля возрастет. Исключением является Киев, где цена останется самой низкой в Украине – 0,34 гривны. Зато жители Львовской области, которые являются потребителями ООО "Спектргаза" вместо 2,39 гривны за транспортировку одного кубометра газа –будут платить 3,28 гривны. Это самая высокая по Украине цена.

Кто и сколько будет платить – советуем посмотреть на нашей инфографике. С июля актуальной будет цена, обозначенная красным цветом.