В Украине массово снижаются цены на товары, необходимые для жизни. Больше всего подешевели продукты и одежда. Однако коммунальные услуги и алкоголь продолжают дорожать.

От начала 2020 года инфляция в Украине составила 1,4%. А вот июль стал месяцем дефляции: в сравнении с июнем потребительская цена снизилась на 0,6%. Об этом заявляет Государственная служба статистики.

Обратите внимание Готовьте ваши кошельки: какие продукты больше всего подорожают осенью.

В июле 2020 подешевели

Продукты питания – 1,5%.

Одежда и обувь – 4,8%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника – 0,1%.

Пока в одних категориях потребительской корзины наблюдаем дефляцию, цены на другие товары и услуги продолжают расти.

В июле 2020 подорожали

Алкогольные напитки и табачные изделия – 0,5%.

Коммунальные услуги – 1,2%.

Здравоохранение – 0,3%.

Связь – 0,3%.

Образование – 0,1%.

Рестораны и гостиницы – 1,0%.

Прогноз на осень

Уже осенью цена на продукты существенно возрастет. Среди ключевых факторов эксперты называют неблагоприятные погодные условия и проблемы с импортом овощей из Беларуси. По данным исследований, стоимость борщевого набора увеличится, как минимум, в полтора раза. Также значительно вырастет цена на яблоки (60% нового урожая погибли из-за погодных условий) и гречку. В будущем изменение климата будет иметь значительное влияние на развитие украинских аграриев, и это может привести к изменениям в векторе экономического развития Украины.