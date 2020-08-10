Все в магазины: в Украине начали снижаться цены на вкусные и нужные товары
В Украине массово снижаются цены на товары, необходимые для жизни. Больше всего подешевели продукты и одежда. Однако коммунальные услуги и алкоголь продолжают дорожать.
От начала 2020 года инфляция в Украине составила 1,4%. А вот июль стал месяцем дефляции: в сравнении с июнем потребительская цена снизилась на 0,6%. Об этом заявляет Государственная служба статистики.
Обратите внимание Готовьте ваши кошельки: какие продукты больше всего подорожают осенью.
В июле 2020 подешевели
- Продукты питания – 1,5%.
- Одежда и обувь – 4,8%.
- Предметы домашнего обихода и бытовая техника – 0,1%.
Пока в одних категориях потребительской корзины наблюдаем дефляцию, цены на другие товары и услуги продолжают расти.
В июле 2020 подорожали
- Алкогольные напитки и табачные изделия – 0,5%.
- Коммунальные услуги – 1,2%.
- Здравоохранение – 0,3%.
- Связь – 0,3%.
- Образование – 0,1%.
- Рестораны и гостиницы – 1,0%.
Прогноз на осень
Уже осенью цена на продукты существенно возрастет. Среди ключевых факторов эксперты называют неблагоприятные погодные условия и проблемы с импортом овощей из Беларуси. По данным исследований, стоимость борщевого набора увеличится, как минимум, в полтора раза. Также значительно вырастет цена на яблоки (60% нового урожая погибли из-за погодных условий) и гречку. В будущем изменение климата будет иметь значительное влияние на развитие украинских аграриев, и это может привести к изменениям в векторе экономического развития Украины.