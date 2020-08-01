В июле НБУ "влил" почти полмиллиарда долларов на поддержку гривны
Национальный банк Украины в июле выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов. А для того, чтобы сгладить чрезмерные колебания на валютном рынке, продал 498,7 миллиона долларов.
Зато в июне Нацбанк только покупал валюту, общая сумма – 1,115 миллиарда долларов, свидетельствуют данные на сайте НБУ.
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В июле 2020 года НБУ
- выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов;
- для сглаживания колебания на валютном рынке продал 498,7 миллиона долларов.
Больше всего регулятор продал валюты в период с 20 по 24 июля – 347,8 миллиона долларов. А с 13 до 17 июля НБУ не осуществлял интервенций на межбанке – впервые с сентября 2018 года.
К слову, с начала 2020 года Нацбанк приобрел в резервы валюту на 4,015 миллиарда долларов, продал – 3,292 миллиарда долларов.
Валютные интервенции НБУ / Скриншот из сайта Нацбанка
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