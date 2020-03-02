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      Когда IKEA появится в Украине: условия Швеции

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      На появление мебельного гиганта в Украине ждут с 2017 года. С того времени открытие переносили по меньшей мере дважды. Хотя правительство Швеции не может влиять на частные фирмы, министр иностранных дел рассказала, при каком условии IKEA зайдет в Украину.

      Так, серед вимог – більш прозоре законодавство і боротьба з корупцією. Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде на брифінгу у Києві, пише Обозреватель.

      Про фірму: Меблевий гігант IKEA: як компанія змушує купувати її товари

      Чиновниця нагадала, що держава не може втручатися у справи комерційних фірм, однак їй відомо про загальні вимоги шведських підприємців щодо ринку України.

      IKEA є приватною компанією, і ми як держава не маємо важелів впливу на їх рішення. Але я, як колишній міністр торгівлі, повинна проінформувати вас про те, що шведські компанії, які працюють на українському ринку, відзначають як вимога номер один – прозоріше і зрозуміле законодавство, а також більш рішучі кроки українського уряду щодо подолання корупції,
      – сказала Лінде.

      IKEA в Україні: що про це треба знати?

      Наприкінці 2017 року IKEA оголосила про наміри вийти на український ринок. На початку березня 2019 стало відомо, що анонсоване відкриття першого в Україні магазину мережі IKEA знову переносять.

      Спершу повідомлялось, що він з'явиться у Києві на території торгово-розважального комплексу Ocean Mall, що як Blockbuster Mall, належить засновнику компанії "Мандарин Плаза" Вагіфу Алієву. Датою відкриття нового ТРЦ називали 1 вересня 2019 року.

      Пізніше стало відомо, що відкриття першої в Україні IKEA відкладається на невизначений термін і також змінюються умови виходу шведського меблевого гіганта на український ринок.

      Дивіться відео програми "Корпорації світу" 24 каналу про IKEA

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Швеция МИД Украины Новости Украины IKEA
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