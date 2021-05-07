5 мая случился международный авиационный инцидент над территорией Финского залива. Российский самолет Ил-96 пересек воздушное пространство Эстонии.

Как выяснили журналисты, это, скорее всего, был борт летного отряда "Россия". Отряд этот известен тем, что транспортирует первых лиц государства.

Начало истории Российский самолет ворвался в воздушное пространство Эстонии

Авиаскандал между Эстонией и Россией: что случилось

Министерство обороны Эстонии на официальном сайте опубликовало заявление. В нем говорится, что российский широкофюзеляжный самолет Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии.

Это произошло утром 5 мая над Финским заливом вблизи острова Вайндлоо.

В воздушном пространстве Эстонии самолет России провел примерно минуту.

Эстонцы указали, что транспондер самолета (это устройство, которое передает расположение) был включен. Н о:

У лайнера не было (или он не предоставил) плана полета.

И связи на момент нарушения границы со службой воздушного движения Эстонии он не установил.

6 мая МИД Эстонии вызвало посла России Александра Петрова. Ему вручили ноту протеста из-за инцидента с самолетом.

Борт-нарушитель относится к тем, которые перевозят первых лиц

Эстонцы не публиковали подробности о самолете, который нарушил их воздушное пространство. Но российское издание РБК выявило, что в небе над Финским заливом в тот день пролетал по маршруту Москва – Рейкьявик Ил-96 с бортовым номером RA-96017.

Этот лайнер принадлежит к парку специального летного отряда "Россия".

А отряд э тот занимается перевозкой первых лиц государства.

Именно сам олет RA-96017, ч то интересно, 19 апреля забирал из Чехии выдворенных оттуда российских дипломатов.