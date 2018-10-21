"Или провокация, или подготовка покушения": мэру Днепра Филатову предоставили госохрану

Мэру Днепра Борису Филатову дали охрану за государственный счет. Недавно он просил об усилении своей безопасности в соцсети.

Об этом "Украинским новостям" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Однако, сколько людей охраняет чиновника, не указал.

Два дня назад на своей странице в Facebook Борис Филатов написал пост о том, что заметил за собой слежку. И попросил у Арсена Авакова и Юрия Луценко выделить ему государственную охрану.

Я не страдаю параноей, а не истерю и не нервничаю. И я даже не еврей. Но у меня обостренное чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко. Поэтому у меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения,

– говорится в сообщении Филатова.

Напомним, в сентябре 2018 года мэр Днепра Борис Филатов заявил о блокировании своей страницы со стороны Facebook за разжигание ненависти. Политик считает, что блокирование является ничем иным, как отзвуком информационной войны.