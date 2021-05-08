Украинский художник и плакатист Никита Титов ко Дню памяти и примирения создал символический рисунок, в котором интерпретировал слова "никогда снова". Пользователи соцсетей оценили изображения и поделились своими мыслями и историями.

Символическое изображение Никита Титов опубликовал на своей странице в фейсбуке. Произошло это 8 мая – в День памяти и примирения.

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Новое изображение от Никиты Титова

Рисунок отличается минимализмом и четкими графическими элементами, но в то же время совсем не лишен смысла. Новая работа Титова сочетает символы нацизма и коммунизма на белом фоне. Символично, что часть изображенного серпа и молота выполнена в красном цвете, который символизирует кровь.

Работа так быстро набрала популярность, что ее уже можно назвать неофициальным символом этого дня. Только в фейсбуке ее распространили более 3 тысяч пользователей.

Страшная война, миллионы жертв, режимы, которые не считали человеческие жизни, никогда снова?,

– отметил художник в соцсети.

Реакция соцсетей

Изображение действительно вызвало положительную реакцию у пользователей соцсетей. Они назвали работу гениальной и заявили, что восхищаются мастерством художника. А кое-кого изображение даже вдохновило поделиться мыслями о том, какой смысл они вкладывают в слова "никогда снова".

Так, на своей странице в фейсбуке Александра Чудная написала, что "никогда снова" родилось в Харькове в 2014 году, когда началась война.

Мы первые сделали наклейки и значки, чтобы донести людям противоположное "повторим", потому что война – это дикость, ужас и смерть. И сейчас "никогда снова" стало чем-то значительно большим,

– подчеркнула Александра.

Какие еще комментарии оставили люди

"Вся суть в простых вещах, но не всем дано их так видеть!".

"Так мощно. И так верно. Большое, большое спасибо".

"Вот прям в самое сердце".

"Действительно гениально! Лучше всех слов!".

"Гениальность зашкаливает! В восторге! Искренне благодарю за правду и искусство!".

Интересно! Никита Титов – это известный харьковский художник и иллюстратор. Его работы отличаются глубиной и смыслом. Так, в мае 2020 года Укрпочта анонсировала новые марки, посвященные героизму украинцев на передовой – как в войне за независимость Украины, так и в борьбе с коронавирусом. По задумке автора, образ на марке – знак благодарности тысячам медиков и военных.