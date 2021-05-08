Художник оригинально показал, что для украинцев означают слова "никогда снова"
Украинский художник и плакатист Никита Титов ко Дню памяти и примирения создал символический рисунок, в котором интерпретировал слова "никогда снова". Пользователи соцсетей оценили изображения и поделились своими мыслями и историями.
Источник:24 канал
Символическое изображение Никита Титов опубликовал на своей странице в фейсбуке. Произошло это 8 мая – в День памяти и примирения.
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Новое изображение от Никиты Титова
Рисунок отличается минимализмом и четкими графическими элементами, но в то же время совсем не лишен смысла. Новая работа Титова сочетает символы нацизма и коммунизма на белом фоне. Символично, что часть изображенного серпа и молота выполнена в красном цвете, который символизирует кровь.
Работа так быстро набрала популярность, что ее уже можно назвать неофициальным символом этого дня. Только в фейсбуке ее распространили более 3 тысяч пользователей.
Страшная война, миллионы жертв, режимы, которые не считали человеческие жизни, никогда снова?,
– отметил художник в соцсети.
Реакция соцсетей
Изображение действительно вызвало положительную реакцию у пользователей соцсетей. Они назвали работу гениальной и заявили, что восхищаются мастерством художника. А кое-кого изображение даже вдохновило поделиться мыслями о том, какой смысл они вкладывают в слова "никогда снова".
Так, на своей странице в фейсбуке Александра Чудная написала, что "никогда снова" родилось в Харькове в 2014 году, когда началась война.
Мы первые сделали наклейки и значки, чтобы донести людям противоположное "повторим", потому что война – это дикость, ужас и смерть. И сейчас "никогда снова" стало чем-то значительно большим,
– подчеркнула Александра.
Какие еще комментарии оставили люди
- "Вся суть в простых вещах, но не всем дано их так видеть!".
- "Так мощно. И так верно. Большое, большое спасибо".
- "Вот прям в самое сердце".
- "Действительно гениально! Лучше всех слов!".
- "Гениальность зашкаливает! В восторге! Искренне благодарю за правду и искусство!".
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