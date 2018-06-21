Иллюстратор остроумно сочетает фото котов и еды: веселая подборка

Иллюстратор Ксения с помощью фоторедактора Photoshop соединила две вещи, которые любит больше всего, – котов и еду.

По словам девушки, в конце января она придумала и запустила страницу в Instagram под названием Cats In Food, где публикует фото с "дорисованными" к еде мордочками разных котов.

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Сейчас за блогом Ксении следят свыше 74 тысяч пользователей.

Допис, поширений Cats In Food (@cats_in_food) 11 Чер 2018 р. о 9:07 PDT

Допис, поширений Cats In Food (@cats_in_food) 28 Тра 2018 р. о 11:36 PDT

Допис, поширений Cats In Food (@cats_in_food) 22 Тра 2018 р. о 10:18 PDT