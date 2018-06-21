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Иллюстратор остроумно сочетает фото котов и еды: веселая подборка

39 Читати новину українською
Коты на еде
Коты на еде / instagram.com/cats_in_food

Иллюстратор Ксения с помощью фоторедактора Photoshop соединила две вещи, которые любит больше всего, – котов и еду.

По словам девушки, в конце января она придумала и запустила страницу в Instagram под названием Cats In Food, где публикует фото с "дорисованными" к еде мордочками разных котов.

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Сейчас за блогом Ксении следят свыше 74 тысяч пользователей.

 

Теги: LifeStyle мир животных Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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