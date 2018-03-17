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Иллюзионистка удивила рекордным количеством переодеваний за 30 секунд: впечатляющее видео

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Иллюзионистка переоделась 16 раз за 30 секунд
Иллюзионистка переоделась 16 раз за 30 секунд / Скриншот из видео

Фокусники из Малайзии Эйвери Чин и Сильвия Лим представили самое быстрое шоу с переодеванием, во время которого девушка переоделась 16 раз за полминуты.

Видео было опубликовано на странице рекордов Гиннеса в Instagram.

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Так, пара иллюзионистов продемонстрировала потрясающее шоу переодеваний в Гонконге в рамках программы MassMutual Jr. Space Camp.

Ранее дуэт уже попадал в книгу рекордов Гиннеса.

По правилам, после каждой смены одежды женщина должна быть в совершенно другом наряде, и не может быть никаких доказательств наличия предыдущего костюма.

Most costume change illusions in 30 seconds. How do they do it? Malaysian magicians Avery Chin and Sylvia Lim demonstrated their record-breaking illusion skills this week in Hong Kong at the MassMutual Jr. Space Camp Program event ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Congratulations to the dazzling duo who now hold both the 30 second and the one minute record titles. The rules for this title state that after every ‘reveal’ a completely different costume must be worn, and there can be no evidence of the previous outfit. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. Our costume change illusion records have changed hands multiple times over the past two years, between Avery and Sylvia and fellow Malaysian magicians Min Chek Loo and Mark Yong Chuan Aun – aka ‘Vivas Magic’. There's nothing like a bit of friendly rivalry when it comes to record-breaking - we look forward to seeing the next attempt! _____________________________________________________ #magic #illusion #magician #guinnessworldrecords #officiallyamazing #dresses #dress

Допис, поширений Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Теги: LifeStyle Рекорды
Источник: 24 Канал
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