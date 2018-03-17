Иллюзионистка удивила рекордным количеством переодеваний за 30 секунд: впечатляющее видео

Фокусники из Малайзии Эйвери Чин и Сильвия Лим представили самое быстрое шоу с переодеванием, во время которого девушка переоделась 16 раз за полминуты.

Видео было опубликовано на странице рекордов Гиннеса в Instagram.

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Так, пара иллюзионистов продемонстрировала потрясающее шоу переодеваний в Гонконге в рамках программы MassMutual Jr. Space Camp.

Ранее дуэт уже попадал в книгу рекордов Гиннеса.

По правилам, после каждой смены одежды женщина должна быть в совершенно другом наряде, и не может быть никаких доказательств наличия предыдущего костюма.