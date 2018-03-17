Иллюзионистка удивила рекордным количеством переодеваний за 30 секунд: впечатляющее видео
Фокусники из Малайзии Эйвери Чин и Сильвия Лим представили самое быстрое шоу с переодеванием, во время которого девушка переоделась 16 раз за полминуты.
Видео было опубликовано на странице рекордов Гиннеса в Instagram.
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Так, пара иллюзионистов продемонстрировала потрясающее шоу переодеваний в Гонконге в рамках программы MassMutual Jr. Space Camp.
Ранее дуэт уже попадал в книгу рекордов Гиннеса.
По правилам, после каждой смены одежды женщина должна быть в совершенно другом наряде, и не может быть никаких доказательств наличия предыдущего костюма.
Источник: 24 Канал
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