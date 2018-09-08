Илон Маск курил марихуану в прямом эфире: курьезное видео

Соучредитель компании SpaceX и Tesla, известный американский миллиардер Илон Маск отличился в прямом эфире радиошоу.

Маск пришел на эфир к известному американскому комику Джо Рогану, который является ведущим собственной программы The Joe Rogan Experience.

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На втором часе интервью ведущий в прямом эфире предложил Илону Маску покурить.

Миллиардер согласился, но сначала подумал, что Роган предлагает ему сигару.

Когда комик уточнил, что это табак с марихуаной внутри, Маск не отказался.

Правда, перед тем, как затянуться, основатель Tesla переспросил, легально ли это. Роган заверил, что штате Калифорния это не запрещено.

Во время разговора Маск рассказал, что почти никогда не курит марихуаны, поскольку это ему "не добавляет производительности".

Смотрите видео, как Илон Маск курил марихуану в прямом эфире:

Смотрите полное видео разговора Илона Маска в эфире программы Джо Рогана:

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