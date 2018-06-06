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Илон Маск остается на посту гендиректора Tesla

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Илон Маск
Илон Маск / motortrend

Акционеры автомобильной компании Tesla передумали увольнять Илона Маска с должности главы совета директоров и генерального директора компании. Однако они переизбрали троих директоров компании.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Такое решение было принято на ежегодном собрании акционеров. Отмечается, что в рамках заседания акционеры решили не реорганизовывать должности главы совета директоров и гендиректора Tesla, которые занимает Илон Маск.

После завершения голосования Маск отреагировал на соответствующее решение достаточно эмоционально, отметив, что "это были самые мучительные месяцы, которые переживала компания". Кроме того, акционеры переизбрали еще троих директоров компании, которые занимают руководящие должности в Tesla.

Стоит отметить, что еще в мае специалисты консалтинговой компании Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовали акционерам корпорации Tesla разделить должность главы и главного исполнительного директора, которые сейчас занимает Илон Маск.

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Теги: Техно Новости США Tesla Илон Маск Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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