Илон Маск попал в конфуз, перепутав Украину с Россией

Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в своем Twitter, что планирует купить домен pravda.com, который на самом деле уже принадлежит украинскому изданию "Украинская правда". При этом Маск ошибся и написал, что издание зарегистрировано в России.

Отметим, ранее стало известно, что Илон Маск планирует запустить сайт с названием Pravda. На нем можно будет рассматривать и оценивать уровень доверия к медиа, конкретным журналистам и публикациям.

"Попытался купить pravda.com, но в России отказались. Оказывается, его уже используют", – написал сначала Маск.

Читайте также: Уже в этом году в Илона Маска могут возникнуть серьезные проблемы

Впоследствии он исправился и добавил: "Оказывается, pravda.com зарегистрировано в Украине. Почему Россия не попыталась меня исправить".

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me … — Elon Musk (@elonmusk) 25 мая 2018 г.

После этого основатель SpaceX сообщил, что приобрел домен pravduh.com и таким образом решил проблему.