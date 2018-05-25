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Илон Маск попал в конфуз, перепутав Украину с Россией

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Илон Маск перепутал Украину с Россией
Илон Маск перепутал Украину с Россией / Teslamotorsclub.com

Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в своем Twitter, что планирует купить домен pravda.com, который на самом деле уже принадлежит украинскому изданию "Украинская правда". При этом Маск ошибся и написал, что издание зарегистрировано в России.

Отметим, ранее стало известно, что Илон Маск планирует запустить сайт с названием Pravda. На нем можно будет рассматривать и оценивать уровень доверия к медиа, конкретным журналистам и публикациям.

"Попытался купить pravda.com, но в России отказались. Оказывается, его уже используют", – написал сначала Маск.

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Впоследствии он исправился и добавил: "Оказывается, pravda.com зарегистрировано в Украине. Почему Россия не попыталась меня исправить".

После этого основатель SpaceX сообщил, что приобрел домен pravduh.com и таким образом решил проблему.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Техно СМИ Медиа Илон Маск
Источник: 24 Канал
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