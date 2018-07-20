Илон Маск построит скоростной подземный тоннель между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско

Самый успешный инженер, бизнесмен Илон Маск представил новый проект. Он построит скоростной подземный тоннель между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.

Его The Boring Company уже начала строительство скоростных тоннелей. В них машины передвигаться со скоростью 250 километров в час.

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Поэтому Маск намерен запустить скоростной маршрут в Чикаго, а также тоннель между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Зная амбиции Илона Маска, этот проект обречен на успех.

Toyota победила на автогонках "24 часа Ле-Мана"

Легендарные гонки "24 часа Ле-Мана" – это мировое событие, за которым следят сотни тысяч автолюбителей. В течение 24 часов участники должны продержаться на трассе, чтобы и машину не повредить, и использовать топливо – это задача не из простых.



Фото с гонок

В этом году с ней справилась японская команда Toyota. Ей долго не везло на лимане, но наконец после долгих лет поражений, они получили желанную победу.

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