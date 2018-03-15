Илон Маск создаст собственное межгалактического медиа

Всемирно известный миллиардер и инженер ИлонМаск занимается не только запуском ракет и созданием подземных туннелей, экологических батарей и электрокаров, но и планирует оставить свое имя в медиаиндустрии.

Об этом сообщается на The Verge.

14 марта Илон Маск оставил на своей Twitter-странице неожиданный пост, в котором написал лишь одно слово: "Thud!". Поклонники внезапно погрузились в размышления, что же означает это загадочное слово, но через некоторое время Илон еще больше заинтриговал пользователей новым сообщением.

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Это имя моей новой империи межгалактических средств массовой информации, восклицательный знак необязателен,

– шокировал своим заявлением Илон Маск.

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional — Elon Musk (@elonmusk) 14 марта 2018 г.

В издании журналисты уже рассказали, что Маск договорился с несколькими сотрудниками сатирического сайта The Onion о работе над своим будущим юмористическим проектом.

По слухам, двое работников сатирического сайта The Onion Коул Болтон (бывший главный редактор) и Бен Беркли (бывшим редактором) и ряд других авторов работают над этим проектом с 2017 года. Возможно, это правда, а, возможно, Маск только просто шутит о новой медиа-компании, однако странная публикация заставила всех задуматься о новой выдумке миллиардера.

К сожалению, пока ни сам Маск, ни другие причастные к созданию нового юмористического шоу не рассказывали, каким будет проект и когда он выйдет, но остается надеяться, что премьера состоится на Земле, а не на Марсе.