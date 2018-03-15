Илон Маск создаст собственное межгалактического медиа
Всемирно известный миллиардер и инженер ИлонМаск занимается не только запуском ракет и созданием подземных туннелей, экологических батарей и электрокаров, но и планирует оставить свое имя в медиаиндустрии.
Об этом сообщается на The Verge.
14 марта Илон Маск оставил на своей Twitter-странице неожиданный пост, в котором написал лишь одно слово: "Thud!". Поклонники внезапно погрузились в размышления, что же означает это загадочное слово, но через некоторое время Илон еще больше заинтриговал пользователей новым сообщением.
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Это имя моей новой империи межгалактических средств массовой информации, восклицательный знак необязателен,
– шокировал своим заявлением Илон Маск.
В издании журналисты уже рассказали, что Маск договорился с несколькими сотрудниками сатирического сайта The Onion о работе над своим будущим юмористическим проектом.
По слухам, двое работников сатирического сайта The Onion Коул Болтон (бывший главный редактор) и Бен Беркли (бывшим редактором) и ряд других авторов работают над этим проектом с 2017 года. Возможно, это правда, а, возможно, Маск только просто шутит о новой медиа-компании, однако странная публикация заставила всех задуматься о новой выдумке миллиардера.
К сожалению, пока ни сам Маск, ни другие причастные к созданию нового юмористического шоу не рассказывали, каким будет проект и когда он выйдет, но остается надеяться, что премьера состоится на Земле, а не на Марсе.