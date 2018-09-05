Илон Маск вновь обвинил в педофилии дайвера, который спасал детей в Таиланде

Глава SpaceX и Tesla заявил, что Верн Ансуорт, дайвер, участвовавший в спасении детей в Таиланде, приехал в Чианграй не для "лазанья по пещерам, а для чего-то другого".

Об этом сообщила агентство "РИА "Новости".

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Сообщается, что по заявлению Маска Чианграй известен торговлей детьми для секса. Маск отметил, что британский дайвер ездил в Таиланд и жил там в течение 30-40 лет. А потом приехал в Чианграй к девочке-невесте, которой на тот момент было всего 12 лет.

Ранее Маск обвинил Ансворта в педофилии, но потом стер запись на своей странице в Twitter. Тогда Маск заявил, что сделал заявление в порыве злости и извинился перед британцем. Теперь мнение Маска изменилось, даже несмотря на угрозу адвоката Ансворта подать в суд.

"Я надеюсь, что он подаст на меня в суд", - процитировали слова Илона Маска в "РИА "Новости".