Imagine Dragons – Natural: новый хит от одной из самых популярных групп мира

Американцы Imagine Dragons презентовали новую композицию "Natural", это уже третья премьера в 2018 году. Западные музыкальные издания назвали новую композицию настоящим хитом, который имеет все шансы возглавить чарты.

После успешного музыкального альбома 2017 года "Evolve" Imagine Dragons представили композицию "Next To Me" (более 75 миллионов просмотров на YouTube) и песню "Dragons Born To Be Yours" совместно с норвежским диджеем Kygo (более 54 миллионов просмотров на YouTube).

И третья композиция этого года "Natural" имеет все шансы побить предыдущие рекорды! Ведь всего за 4 часа после публикации на YouTube аудио-версию прослушали более 300 тысяч раз! Поэтому включайте – и наслаждайтесь!

Imagine Dragons – Natural слушать онлайн новую песню

Вероятно, представленные композиции войдут уже в четвертый студийный альбом группы, но пока о нем никакой официальной информации нет. Послушать Imagine Dragons в Украине можно будет в последний день лета – 31 августа в Киеве. Билеты раскупают со скоростью света! Сейчас самый дешевый билет стоит 1449 гривен.

Imagine Dragons – Natural: текст композиции

Well, you hold the line

When every one of them is giving up or giving in, tell me

In this house of mine

Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me

Will the stars align?

Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it?

'Cause this house of mine stands strong

That's the price you pay

Leave behind your heartache, cast away

Just another product of today

Rather be the hunter than the prey

And you're standing on the edge, face up 'cause you're a...

Natural

A beating heart of stone

You gotta be so cold

To make it in this world

Yeah, you're a natural

Living your life cutthroat

You gotta be so cold

Yeah, you're a natural

Will somebody

Let me see the light within the dark trees' shadows and

What's happenin'?

Lookin' through the glass find the wrong within the past knowin'

Oh, we are the youth

Call out to the beast, not a word without the peace, facing

A bit of the truth, the truth

That's the price you pay

Leave behind your heartache, cast away

Just another product of today

Rather be the hunter than the prey

And you're standing on the edge, face up 'cause you're a...

Natural

A beating heart of stone

You gotta be so cold

To make it in this world

Yeah, you're a natural

Living your life cutthroat

You gotta be so cold

Yeah, you're a natural

Deep inside me, I'm fading to black, I'm fading

Took an oath by the blood of my hand, won't break it

I can taste it, the end is upon us, I swear

Gonna make it

I'm gonna make it

Natural

A beating heart of stone

You gotta be so cold

To make it in this world

Yeah, you're a natural

Living your life cutthroat

You gotta be so cold

Yeah, you're a natural

Natural

Yeah, you're a natural

Кто такие Imagine Dragons?

Американская инди-рок-группа, образованная в 2008 году в Лас-Вегасе, штат Невада. В состав коллектива входят вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи и Дэн Платцман на ударных. Первая волна успеха достигла Imagine Dragons после релиза сингла "It's Time", который предшествовал выходу дебютной студийной пластинки "Night Visions".



Американский журнал "Billboard" назвал их самыми яркими новыми звездами 2013 года, а журнал "Rolling Stone" назвали их сингл "Radioactive" самым большим рок-хитом года. Второй студийный альбом "Smoke + Mirrors" возглавил чарты в США, Канаде и Великобритании. После короткого перерыва группа представила третью пластинку "Evolve" в 2017 году, два сингла из которого – "Believer" и "Thunder" – возглавили чарты.



Imagine Dragons трижды получали "American Music Award", пять раз – "Billboard Music Awards", одну награду Грэмми и одну "World Music Award". Всего в США продано 12 миллионов копий пластинок группы и 35 миллионов – по всему миру.