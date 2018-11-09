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      Imagine Dragons презентовали новый альбом "Origins": аудио и видео

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      Imagine Dragons выпустили новый альбом Origins – 9 ноября 2018
      Imagine Dragons выпустили новый альбом Origins – 9 ноября 2018 / cbemeraldcoast.com

      9 ноября американская инди-рок-группа Imagine Dragons презентовала новый альбом "Origins". Это четвертый студийный альбом группы. Предыдущий альбом "Evolve" Imagine Dragons представили в июне 2017 года.

      В делюкс-версию пластинки вошло 15 композиций, среди которых уже известные "Natural", "Machine" и "Zero", которые группа презентовала ранее. На официальной странице Imagine Dragons в Twitter сообщается, что альбом уже доступен для прослушивания и скачивания на основных музыкальных платформах. Композиции выполнены в характерном стиле группы, к которому привыкли ценители.

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      В своем интервью вокалист Дэн Рейнольдс рассказал, что группа плодотворно работала над новой пластинкой, пытаясь выпустить ее как можно быстрее, поскольку музыканты переживали, что песни устареют еще до их выхода.

      У нас были песни, которые мы написали сразу после выхода "Evolve" и подумали: "Возможно, нам стоит подождать несколько лет, как и всем музыкальным группам, и тогда выпустить новый альбом. Позже подкралась другая мысль: "А почему бы нам не сделать это прямо сейчас?",
      – поделился Рейнольдс.

      Слушайте аудио-тизеры нового альбома "Оrigins":

       

      1. Imagine Dragons – "Natural" 

      По словам вокалиста группы – это песня о поиске себя, о желании и способности противостоять любым несчастьям на вашем пути.

       

      2. Imagine Dragons  – "Boomerang"

      В композиции речь идет о тяжелых отношениях парня и девушки. Лирический герой сравнивает свою возлюбленную с бумерангом, который возвращается, когда его выпускаешь.

       

      3. Imagine Dragons – "Machine"

      Композиция наполнена отчаянием и нежеланием быть частью машины, винтиком системы, деталью механизма.

       

      4. Imagine Dragons – "Cool Out"

       

      5. Imagine Dragons – "Bad Liar"

      Судя по всему, в песне парень обращается к девушке с просьбой поверить ему.

       

      6. Imagine Dragons – "West Coast"

       

      7. Imagine Dragons – "Zero"

       

      8. Imagine Dragons – "Bullet in a Gun"

       

      9. Imagine Dragons – "Digital"

       

      10. Imagine Dragons – "Only"

       

      11. Imagine Dragons – "Stuck"

       

      12. Imagine Dragons – "Love"

       

      13. Imagine Dragons – "Birds"

       

      14. Imagine Dragons – "Burn Out"

       

      15. Imagine Dragons – "Real Life"

       

      Напомним, 31 августа в Киеве отгремел грандиозный концерт американской рок-группы Imagine Dragons. Шоу было невероятным и запомнится тысячам поклонников коллектива.

      гурт київ
      Группа Imagine Dragons в Киеве

      дей рейнольдс
      Дэн Рейнольдс
       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости культуры
      Источник: 24 канал
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