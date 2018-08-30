Imagine Dragons перепели на украинском: оригинальный кавер
Юная украинская певица Jerry Heil решила сделать кавер на песню Believer группы Imagine Dragons, которые впервые выступят в Киеве 31 августа.
Видео девушка выложила на своем канале на Youtube.
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Jerry Heil не только перепела хит Imagine Dragons, но и перевела слова песни.
Кавер Jerry Heil на песню Believer: видео
Оригинал песни Believer Imagine Dragons: видео
Перевод песни Believer от Jerry Heil
Перш за все, я скажу, що насправді про це думаю:
Я втомився терпіти, як раніше! У-у-у!
Терпіти, як раніше! У-у!
Друга річ: я - не ти і ніколи не був!
Встаю - подивись! Бачиш? Я є дещо більше!
У-у-у! Я є дещо більше! У-у!
Я зламався ще з дитинства,
Весь у собі, за правду бився,
Писав вірші для одиниць,
Хто відчув мене, знав мене, справді вражав мене.
Все, що дізнався - в голові! Все, що навчився - у крові!
Кричу в піснях я через біль,
Бачу красу я через...
ПРИСПІВ:
БІЛЬ! Ти змусив віднайти у собі віру –
Я вірю!
БІЛЬ!
Зробив мене собою, вбивши звіра - я вірю.
Біль...навіть через дощ гарматних хвиль...
Я б не став, ким є, якби не БІЛЬ!
Ти змусив віднайти у собі віру - Я вірю!
Третя річ: помолися за тих, хто в небесах,
Бо злість від земних тебе змусила літати!
У-у-у! Змусила літати! У-у!
Я задихався між людей, я розчинявся між ідей
Падав на землю, як зола, І чекав, щоби юга замела,
Тільки цього не сталося - струни терпіння порвалися,
Все опускалось, а я підіймався –
І раптом я ожив серед найхолодніших із вітрів!
ПРИСПІВ:
Ти змусив віднайти у собі віру –
Я вірю!
БІЛЬ!
Зробив мене собою, вбивши звіра - я вірю.
Біль...навіть через дощ гарматних хвиль... Я б не став, ким є, якби не БІЛЬ! Ти змусив віднайти у собі віру - Я вірю!
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