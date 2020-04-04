Имбирь за 80 долларов: из-за пандемии в Крыму внезапно подняли цены на продукты

В Крыму внезапно подняли цены на продукты, которые сейчас покупают больше всего. В частности, лимоны подорожали в четыре раза, а цена на имбирь достигают в пересчете примерно 80 долларов за килограмм. Почему цены внезапно подняли и как это объясняет местная власть – читайте дальше.

Журналисты программы "Крым.Реалии" посетили местные рынки полуострова, чтобы проанализировать ситуацию.

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На центральном рынке в Севастополе продавцов больше, чем покупателей. Цены на самые популярные фрукты (за килограмм) такие:

апельсины – 85 рублей (1 доллар);

помело – 150 рублей (2 доллара);

лимоны – от 450 рублей (6 долларов);

имбирь – 7000 рублей ( 88,6 долларов).

На одном из рынков на чеснок и лимоны ценники даже не прицепили. Продавцы объяснили, что не хотят пугать своих клиентов.



Мифы и правда о COVID-19 / Инфографика 24 канала

Люди массово покупают лимоны и имбирь с надеждой, что они спасут их от заражения COVID-19. Некоторые продавцы вообще пишут объявления, на котором указывают – больше, чем килограмм лимонов одному человеку не продают. Все из-за ограниченного количества товара.

Несмотря на такой ажиотаж русскоязычная врач из Испании Оксана Фомина рассказала, что профилактики и лечения от нового коронавируса нет.

Не существует имбирного чая, исламского мха или магического меда, которые за неделю поднимут ваш иммунитет до такого уровня, что он не подчинится вирусу. Нет магических лекарств. Невозможно что-то выпить и съесть, чтобы оно вас защитило,

– пояснила Фомина.

Оксана Фомина стала известной благодаря своему обращению, которое выложила в ютуб. На видео она эмоционально призвала всех оставаться дома.

Оксана Фомина эмоционально обратилась к людям: видео

В Бахчисарае полки в супермаркетах переполнены, покупателей нет. Жители города рассказали, что цены растут почти каждый день. Однако самая большая проблема в том, что карантин продолжается и люди не могут работать, чтобы заработать деньги. Именно поэтому большинству жителей трудно приобрести даже элементарные продукты.

Как объясняет резкий рост цен местные власти

В правительстве Крыма признали, что поднялась цена на продукты. В частности, на колбасу, картофель, масло и рыбу. Они объяснили, что цены подняли сами производители по разным причинам: падение рубля, ажиотаж на товары из-за COVID-19.

Более того, жителей предупредили, что цены и дальше будут расти.

"Основной рост цен будет, когда пройдет Пасха и майские праздники. Особенно на мясные изделия", – рассказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.



Андрей Рюмшин / Фото: espreso.tv