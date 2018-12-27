Новогодний стол: как приготовить вкусное имбирное печенье

Уже через несколько дней все будут собираться за новогодним столом, чтобы вместе встретить приходящий 2018 год. Если вы не планируете приобрести лишних калорий во время праздников и еще не решили, что приготовить на десерт, то имбирное печенье как раз пригодится.

Имбирное печенье обычно готовят во время новогодних и рождественских праздников, а к его созданию всегда нужно подходить творчески. Здесь можно пользоваться различными специальными формочками, или же вырезать самому в форме елок, снежинок или звездочек. Печенье можно дополнить различными лакомствами – мелкими конфетами-орешками, кондитерскими украшениями, растопленным шоколадом, кусочками конфет или шоколада, а также разноцветной глазурью.

Читайте также: Что приготовить на Новый год 2018: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара

А еще такое печенье очень вкусное и полезное, потому что тесто с имбирным компонентом согревает, повышает иммунитет, стимулирует кровообращение и борется с лишним весом, из-за чего его можно считать диетическим. Имбирное печенье получается нежным и просто тает во рту, а подавать его можно с теплым молоком, чаем, какао и кофе.



Имбирное печенье на Новый год 2018: рецепт приготовления

Читайте также: Неделя до Нового года: 8 эффективных советов, как быстро похудеть

Имбирное печенье на Новый год

Ингредиенты для печенья:

- 250 г муки;

- 1 яйцо;

- 70 г сливочного масла;

- 80 г коричневого сахара (или обычного);

- 1 ст. ложка какао;

- 2 см корня имбиря;

- 1 ч. ложка молотого имбиря;

- 1 ч. ложка молотой корицы;

- 0,5 ч. ложки молотой гвоздики;

- 0,5 ч. ложки разрыхлителя;

- щепотка соли.

Ингредиенты для декорирования:

- 250 г сахарной пудры;

- 1 яичный белок;

- лимонная кислота на кончик ножа;

- 2 ст. ложки теплой воды;

- пищевые красители;

- кондитерские украшения.

Имбирное печенье на Новый год 2018: рецепт приготовления

Рецепт приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры порубите ножом, соедините с сахаром и яйцом и взбейте миксером в течение 2-3 минут до однородной массы. Корень имбиря перетрите на мелкой терке.

2. Добавьте в массу просеянную муку, разрыхлитель, специи, какао, имбирь и тщательно перемешайте. Заверните тесто в пищевую пленку и поместите в холодильник на 30 минут.

3. Отделите от теста часть, поместите между листами пекарской бумаги и раскатайте лепешку толщиной примерно 5-7 мм. Остальное тесто снова отправьте в холодильник.

4. С помощью фигурных формочек или собственноручно вырежьте из теста печенье, выложите на застеленный пекарской бумагой противень и отправляйте в разогретую на 180 °С духовку. Имбирное печенье готовится примерно 10 минут.



Имбирное печенье на Новый год 2018: рецепт приготовления

5. Пока выпекается первая порция печенья, подготовьте следующую. Перед тем, как украшать имбирное печенье, остудите его.

6. Теперь приготовьте глазурь для имбирного печенья. Для этого соедините ингредиенты для глазури и взбейте белок с сахаром до образования плотной массы. Если глазурь получилась жидкой, добавьте еще сахарной пудры и снова взбейте. Если масса стала слишком густой – долейте столовую ложку теплой воды.

7. Добавьте в глазурь пищевые красители, поместите в кондитерский мешок и украшайте имбирное печенье по своему желанию.

8. Оставьте его на 3-4 часа, чтобы глазурь застыла, а хранить имбирное печенье лучше в коробке с плотной крышкой.



Приятного аппетита!