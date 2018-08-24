Имеем твердое намерение разрубить последний узел, – Порошенко на параде вспомнил о Церкви

Во время выступления на параде ко Дню Независимости Украины в центре Киева Президент Украины Петр Порошенко вспомнил о Единой поместной церкви Украины.

Перед торжествами на Майдане Независимости Порошенко вместе с семьей молились за Украину в Софийском соборе.

Смотрите онлайн-трансляцию: Парад ко Дню Независимости 2018 в Киеве: онлайн-трансляция

Во время своего выступления на параде глава государства также упомянул о признании единой Украинской православной церкви.

"Не может быть свободным тело, когда душа в плену! Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане. Мы имеем твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе", – подчеркнул Порошенко.

Питання Томосу про автокефалію для виходить далеко за межі релігійного. Воно з того ж ряду, що зміцнення армії; що захист мови; що боротьба за членство в Євросоюзі та вступ до НАТО. Це ще один стратегічний орієнтир на нашому історичному шляху і вагома складова нашої незалежності pic.twitter.com/7VQtEWmplY — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 серпня 2018 р.

Он заверил в решимости положить конец "неканоническому пребыванию весомой части православной общественности Украины в зависимости от русской церкви".

Церкви, которая освящает гибридную войну Путина против Украины, церкви, которая и день, и ночь молится за русскую власть и за войско тоже российское. Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери и именно из Киева разошлось широкими просторами Восточной Европы. Украинское христианство имеет более чем тысячелетнюю историю и сейчас, когда мы восстановили и защитили государственную независимость Украины со столицей в Киеве, нет никаких причин для того, чтобы среди других поместных православных церквей не было равной им поместной православной церкви Украины,

– подчеркнул Президент Украины и такие его слова присутствующие на параде встретили аплодисментами.

24 августа Украина отмечает 27-ю годовщину Независимости.

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям. Мира и согласия!