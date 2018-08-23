Есть ли шансы у "Олимпика" на победу в матче против "Шахтера": прогноз букмекеров

В День Независимости Украины 24 августа в центре Киева состоится донецкое дерби – "Олимпик" будет принимать "Шахтер". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Букмекеры не слишком верят в победу "Олимпика". И если разница в коэффициентах на победу "Шахтера" довольно незначительная (на уровне погрешности), то относительно "Олимпика" разница между разными букмекерскими конторами составляет 13,5.

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Наибольший коэффициент на победу "Олимпика" выставил PariMatch. Они оценили победу в 35,5. В то время на "Шахтер" коэффициент составляет только 1,12. На то, что команды сыграют в ничью – 7,60.

Меньше всего победа "Олимпика" оценена в Marathon bet – в 22,0. Что касается "горняков", то их победа получила коэффициент 1,153. Ничья в донецком дерби – 7,80.

Относительно "Фаворит спорт", то их эксперты на победу "Олимпика" выставили коэффициент 29,0. На победу "Шахтера" – 1,11. Зато здесь самый высокий коэффициент на ничью – 8,50.

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Стоит добавить, что ни одна букмекерская контора не принимает ставки на то, что "Шахтер" не проиграет этот матч (победа или ничья).

Напомним, матч между "Олимпиком" и "Шахтером" состоится в пятницу, 24 августа, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало матча в 19:00.

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