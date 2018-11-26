Имеет ли Украина возможность отбить атаку с моря, – объяснение командующего ВМС Украины

В случае нападения российской армии с моря, украинские военные могут отбить ее. В этом убеждает командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

При этом Игорь Воронченко напомнил о том, что Украина столкнулась с потерей основного корабельного состава, сил и средств ВМС после аннексии Крыма.

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"Что касается сил, безусловно, они есть. Как я говорил, у нас нет такого потенциала и корабельного состава, потому что, как вы знаете, основной корабельный состав остался в аннексированном Крыму. Но есть мощные береговые войска, мощная морская пехота, которая в состоянии отражать нападения с морского направления при проведении морской десантной операции", – заявил Воронченко.

Кроме того, командующий ВМС убеждает, что есть соответствующие средства по защите нашего побережья.