16:20
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Имеет ли Украина возможность отбить атаку с моря, – объяснение командующего ВМС Украины

      780 Читати новину українською
      Имеет ли Украина возможность отбить атаку с моря, – объяснение командующего ВМС Украины

      В случае нападения российской армии с моря, украинские военные могут отбить ее. В этом убеждает командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

      При этом Игорь Воронченко напомнил о том, что Украина столкнулась с потерей основного корабельного состава, сил и средств ВМС после аннексии Крыма.

      Читайте также: Нападение на украинские корабли в Азовском море: последние новости

      "Что касается сил, безусловно, они есть. Как я говорил, у нас нет такого потенциала и корабельного состава, потому что, как вы знаете, основной корабельный состав остался в аннексированном Крыму. Но есть мощные береговые войска, мощная морская пехота, которая в состоянии отражать нападения с морского направления при проведении морской десантной операции", – заявил Воронченко.

      Кроме того, командующий ВМС убеждает, что есть соответствующие средства по защите нашего побережья.

      хроніка Атаки на українські кораблі в Азовському морі
       

       

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Главные новости 1 мая: первомайские демонстрации и Армения дальше без премьера
       2 мая , 08:01
      Кличко сразится с Брауном, – СМИ
       20 октября 2016 , 09:57
      Ярмоленко опинився на лаві запасних Вест Хема, поки українські легіонери забивали в інших чемпіонатах
       28 сентября , 18:34
      В Украине продают электрический Mercedes GLS за 10,7 тысяч долларов
       12 ноября , 13:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук