Имеет проблемы с сердцем и внутренними органами: новые подробности о состоянии Сенцова

Голодовка серьезно повлияла на состояние здоровья украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова – у него определенные проблемы с сердцем. Но несмотря на это, пленник Кремля продолжает заниматься творчеством, в частности пишет рассказы и пьесы.

Как рассказал друг Олега Сенцова актер Евгений Черников, политзаключенный планирует издать еще один сборник рассказов, пишет ТСН.

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С Олегом Сенцовым я веду еженедельную переписку. Сейчас Олег чувствует себя достаточно нормально. Он набрал вес, тот, который был у него до начала голодовки – то есть это почти 93 килограмма. Под конец голодовки он весил где-то 67-68 килограммов. Сейчас он говорит, что удовлетворительно чувствует себя, но я знаю, что у него в последнее время проблемы с сердцем и внутренними органами,

– рассказал он.

По его словам, несмотря на это, он никогда не слышал от Олега, чтобы тот жаловался. Даже наоборот – политзаключенный пытается успокоить друзей и родных. Кроме того, пленник Кремля не прекращает верить, что вернется в Украину и продолжит работать на полную уже на свободе.

"Олег Сенцов не очень хочет, чтобы его воспринимали исключительно как политзаключенного и относились к его творчеству более серьезно, то есть опираясь на ценность его произведений, чем на ценность его поступков", – добавил Черников.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Его требованием было освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Прекратил украинский режиссер голодать 6 октября 2018 года. В общем голодный протест продлился 145 дней.

Задержали Олега Сенцова 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма. Коллаборационисты убеждают, что тот готовил теракт, когда Россия оккупировала полуостров. Позже режиссера обвинили еще и в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги, где он сейчас и находится.