Имею 18 тыс, хватает только на такси, – Милованов пожаловался на маленькую министерскую зарплату

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов стал еще одним чиновником, который пожаловался на маленькую зарплату. Чиновник утверждает, что ее ему ни на что не хватает.

Как рассказал Милованов в эксклюзивном интервью 24 каналу, его министерская зарплата составляет 8 тысяч. Заметим, что это только оклад, зато чиновники также к окладу получают еще и различные компенсации и надбавки.

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Ни на что не хватает. То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Поэтому приходится жить на определенные свои сбережения,

– подчеркнул глава министерства развития экономики.

Милованов добавил, что зарплаты – это вообще больной вопрос. Поэтому он старается, чтобы в его заместителей была достойная заработная плата.

Смотрите полное интервью с Тимофеем Миловановым

К слову, ранее на сверхнизкую зарплату жаловался генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичюс. Он заявил, что без премий и надбавок ежемесячно получает более 4 тысяч гривен. Чиновник добавил, что размер заработной платы сотрудников Укроборонпрома определяет Наблюдательный совет концерна.

Какова средняя зарплата в Украине

Сегодня размер минимальной зарплаты составляет 4 173 гривны. С 1 января 2020 года минимальная зарплата должна достичь отметки в 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.

По Украине же люди в среднем зарабатывают 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове. Меньше всего зарабатывают на Буковине, в Херсонской, Тернопольской, Черниговской и Кировоградской областях.



Сколько в среднем зарабатывали украинцы на протяжении последних 6 лет / Инфографика 24 канала