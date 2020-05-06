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      Имею право на защиту,– в городах Украины провели акции в поддержку Сергея Стерненко: фото, видео

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      Акции в поддержку Сергея Стерненка: фото, видео
      Акція на підтримку Стерненка у Львові / 24 канал

      На защиту одесского активиста Сергея Стерненко собрались жители разных городов — Киева, Львова, Луцка, Херсона, Харькова, Ивано-Франковска и Одессы. Офис генпрокурора и СБУ готовят ему подозрение. Дело касается третьего вооруженного нападения на Стерненко, когда активист, защищаясь, смертельно ранил своего нападавшего.

      Фото Сергія Стерненка активісти показали на проєкторах на будівлях Офісу Президента та регіональних офісах прокуратури, повідомляє журналістка 24 каналу.  Гасло акції – "Руки геть від Стерненка" та "Маю право на захист".

      Зверніть увагу Скоро будем тебя кончать, – Сергій Стерненко про погрози, три замахи та опір кілерам

      Учасниця акції львів'янка Меланія Подоляк вважає, що Сергія Стерненка переслідує "українська система — правоохоронна і провладна".

      І вони фактично хочуть відібрати в нас наше право на самозахист. Ми зібралися тут, бо до нас дійшла інформація про те, що з дня на день Сергієві збираються оголосити підозру. Підозру за 115 статтею ККУ про умисне вбивство,
      – додала вона.

      Активістка пояснила, що небайдужі українці не будуть миритися з цим, а будуть боротися. 

      Зокрема, акттивісти звернутися до президента Володимира Зеленського та закликали його не робити тих помилок, які свого часу зробив Віктор Янукович.

      стерненко дніпро підтримка
      Акція на підтримку активіста у Дніпрі / Фото активістів

      стерненко львів
      Сергія Стерненка також підтримують у Львові / Фото 24 канал

      луцьк стерненко протести
      Акція на підтримку активіста Сергія Стерненка у Луцьку / Фото активістів

      стерненко київ
      Стерненка підтримують також у Києві / Фото активістів

      стерненко івано-франківськ
      Активіста також підтримують у Івано-Франківську / Фото активістів

      харків стерненко
      Акція на підтримку Стерненка у Харкові / Фото активістів

      Сергія Стерненка підтримують у різних містах України: відео

      Акції на підтримку активіста: відео

      Що відомо про Сергія Стерненка?Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського "Правого сектору". На початках організовував акції з закриття наркоточок, пікетував російське консульство, 2015 року блокував окупований Крим.

      У 2017 році був одним з організаторів зриву виступу російського актора Костянтина Райкіна, який підтримав окупацію Криму. Сергій Стерненко виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі Громадської організації "Небайдужі".

      Що відомо про напади на Стерненка

      • На Сергія Стерненка нападали тричі. Все відбувалось в Одесі протягом лютого – травня 2018 року.
      • Під час другого нападу Стерненку ззаду стріляли у шию. Під час останнього активіст поранив одного з нападників ножем у живіт. Згодом той помер.
      • Організаторів та винних у нападах досі не знайшли.
      • Сам Стерненко звинувачував у цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

      Наразі Офіс генпрокурора та СБУ готують активісту підозру. Вона стосується смертельного поранення Стерненком свого нападника. Активісту планують вручити підозру через організований проти нього ж замах на вбивство, у якому той зміг вижити.

      Важливо В активістів є план дій, якщо мене спробують ув'язнити, – Стерненко

      Все, що відомо про Сергія Стерненка – читайте за посиланням у матеріалі 24 каналу.

      Автор: София Трощук, Анастасия Зазуляк
      Теги: Офис генпрокурора Новости Украины СБУ Новости Ивано-Франковска Новости Луцка Новости Харькова Новости Киева Новости Львова Протесты Сергей Стерненко
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