Имею сомнения, что все было так, как нам рассказывают, – криминалист об "убийстве" Бабченко
Не стоит спешить с выводами. Нужно еще подождать, чтобы появилось больше информации для анализа. Брифинг выглядел, как отчет об очень успешной операции.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.
Читайте также: "Исполнитель" покушения на Бабченко будет свидетелем по делу, – Луценко
"Произошло преступление – покушение на убийство. Слушая политиков у меня начали появляться сомнения, действительно ли все было, как нам рассказывают. Если заказчики убийства – это враги-журналисты, которых он нажил в течение чеченских войн, то здесь понятно, что их действия могут остановить СБУ. Если заказчики со стороны ФСБ, тогда нужно больше информации об исполнителе и чиновниках, которые заказали", – отметила эксперт.
Она добавила, что есть две версии, кто мог заказать убийство.
"Есть две версии покушения. Первая – заказчиком является российская власть, и вторая – заказчиком являются враги, которых он нажил в течение чеченской войны", – сказала Маляр.
К слову, 30 мая в Киеве правоохранители задержали организатора "убийства" Бабченко – гражданина Г. Задержанный заплатил своему знакомому из числа бывших АТОшников 30 тысяч долларов за то, чтобы тот убил Бабченко.
Аркадий Бабченко оказался живым, а его имитация гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.
Выбор редакции
-
Задержание заказчика "убийства" журналиста Аркадия Бабченко: СБУ обнародовала видеосегодня, 19:56
-
Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали "убийство" журналиста и почему это важносегодня, 19:15
-
Переговоры относительно Донбасса: почему процесс остановился и когда может возобновиться?сегодня, 19:02