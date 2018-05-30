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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Имею сомнения, что все было так, как нам рассказывают, – криминалист об "убийстве" Бабченко

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Анна Маляр
Анна Маляр / Фото из соцсетей

Не стоит спешить с выводами. Нужно еще подождать, чтобы появилось больше информации для анализа. Брифинг выглядел, как отчет об очень успешной операции.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.

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"Произошло преступление – покушение на убийство. Слушая политиков у меня начали появляться сомнения, действительно ли все было, как нам рассказывают. Если заказчики убийства – это враги-журналисты, которых он нажил в течение чеченских войн, то здесь понятно, что их действия могут остановить СБУ. Если заказчики со стороны ФСБ, тогда нужно больше информации об исполнителе и чиновниках, которые заказали", – отметила эксперт.

Она добавила, что есть две версии, кто мог заказать убийство.

"Есть две версии покушения. Первая – заказчиком является российская власть, и вторая – заказчиком являются враги, которых он нажил в течение чеченской войны", – сказала Маляр.

К слову, 30 мая в Киеве правоохранители задержали организатора "убийства" Бабченко – гражданина Г. Задержанный заплатил своему знакомому из числа бывших АТОшников 30 тысяч долларов за то, чтобы тот убил Бабченко.

Аркадий Бабченко оказался живым, а его имитация гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.

Теги: Новости Украины Новости политики "Убийство" Аркадия Бабченко СБУ ФСБ Чечня
Источник: 24 Канал
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