Имел неосторожность побоксировать с Усиком, остались черные синяки, – Беринчик

Украинский боксер Денис Беринчик рассказал о драке с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. Беринчик признался, что ему здорово досталось.

По словам Беринчика, у него после драки остались черные синяки.

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"Были ли с кем-то драки? С Александром Усиком. Ну разозлился я чуточку. Имел неосторожность побоксировать с ним. В результате Усик дал мне два раза лоу-кик, у меня остались черные синяки, как после пистолета", – сказал Беринчик в интервью Зе Интервьюер.

"Ногами дрался, потому что руками мог и убить. Я его просил: "Саня, только не ногами". Он, наверное, "услышал" меня. Разозлились вот, хотел его потушить", – добавил боксер.

Напомним, что в своем последнем бою Денис Беринчик (10-0, 7 КО) выиграл пояс интернационального чемпиона WBO в легком весе, победив филиппинца Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО). Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк сообщил, что следующий бой Беринчик проведет в апреле.

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