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      Имели но не сумели уберечь...

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      Как в Луганске дерибанили все, что видели
      Как в Луганске дерибанили все, что видели

      Я очень хорошо понимаю психологию тех, кто в 1917 году мечтал о всеобщем равенстве, но на деле просто убрал пласт богатых. А потом уже в 2014 году эти же мечтатели взялись за оружие, чтобы восстановить справедливость, уравняв всех.

      Чтобы не было такого четкого разграничения на бедных и богатых, чтобы все были равны, чтобы и те пожили хорошо, и эти хлебнули всего того, о чем и слыхать не слыхивали за всю свою жизнь. Знаете, это такая обида маленького человечка, который всю свою жизнь работает на кого-то. Он может быть прекрасным работником, но выше этой планки – работать на дядю – он не поднимался никогда.

      Конечно, была эта подспудная мечта о том, что хозяин все, что и делает, это ездит на иномарке, а работаем мы. Мысль-червоточина, что так "работать" в белой рубашке на новом авто мог бы и я, уж, поверьте, знаю поболее него, проработав всю жизнь в низах этого производства.

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      Когда в 2014 году такой вот шанс появился – изгнать поработителей и занять их место – я не увидела никого, по ком была бы та белая сорочка большого начальника. Это хлебное место рвали буквально на куски – дерибанили машины, выносили сейфы, тащили сдавать на металл станки. А напоследок снимали двери и стремились нагадить по углам в отместку за все те годы стабильного оплачиваемого рабства. Что мешало тогда встать у руля сохранного предприятия? Что мешало занять место тех, кто выехал? Но этого почти никогда не происходило.

      Рядом с нами было производство. По местным меркам большое – делали тротуарную плитку и еврозаборы. По крайней мере, там можно было найти стабильную работу. Но вышло так, что летом 2014 года в паре метров от этого производства оказался блок-пост. И, конечно, никакая охрана не выдержала такого соседства. Производство просто бросили, а все остальное сделала агрессивная среда – вынесли оборудование, оторвали от стенда образцы плитки, вынесли плиты заборов, разворовали офис. По приезду хозяин нашел только стены. А по глубокой борозде на земле можно было догадаться, что станки тащили по земле – сдавать на металл.

      Еще яркий пример – за четыре последних года на одном из факультетов одного из Луганских вузов декан менялся … шесть раз. До событий 2014 года возглавлял этот факультет с момента его создания один человек. Со стороны казалось, что нет в этом никакой работы – сиди, делай вид, попивая кофеек. А на деле вышло, что никто не смог продержаться и года в этом кресле, списывая все на войну. Покидая этот пост, многие уносили с собой бумаги, мебель, сливали списки сотрудников и студентов ОД "Мир Луганщине". То есть каждый старался утащить напоследок что-то свое, чтобы поиметь с такой желанной должности хоть что-то еще напоследок.

      И таких вот примеров я могу приводить с десятки. Когда из низов казалось, что все предельно просто, а на деле дальше воровства дело не шло почти никогда. Но больше всего меня сразила картинка, когда в главном офисе одного из частных банков за спиной директора был разбит зимний сад. Чудесный дизайн – в застекленной отапливаемой веранде радовал глаз руководителя круглый год зимний сад. Банк стал комиссариатом. В том кресле директора правления руководил местный "военный", а в том зимнем саду на кирпичиках жарили шашлык – как понимали, использовали ту рукотворную красоту.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Публикации Война на Донбассе Война Работа Новости Луганска
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