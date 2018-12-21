Имена, фото и данные о наемниках "Вагнера", которые могли убить российских журналистов в ЦАР

Служба безопасности Украины установила 37 граждан России, которых руководство военной разведки страны-агрессора привлекало к выполнению задач в Центральной африканской республике. Кроме того, среди этих лиц было идентифицировано минимум 10 наемников, которые находились в ЦАР в день убийства российских журналистов Орхана Джеамаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. Так, по данным спецслужбы, наемников ЧВК "Вагнера" направило в Центральную Африканскую республику руководство Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ еще в начале 2018 года.

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Что известно об убийстве российских журналистов в ЦАР

Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма, аффилированная с так называемым "поваром" Путина российским бизнесменом Евгением Пригожиным (его РосСМи связывают с руководителем ЧВК "Вагнера" Дмитрием Уткиным – 24 канал), – ООО "М-Финанс", зарегистрированная в Санкт-Петербурге, а основные направления ее деятельности – это добыча драгоценных камней и деятельность частных охранных служб. При этом, доставка в Африку некоторых наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Пригожина,

– говорят в СБУ.

Согласно материалам, которыми владеют украинские силовики, к задачам "службы безопасности ООО "М-Финанс" в ЦАР входит осуществление инструкторской подготовки членов местных военизированных формирований. Также они должны обеспечивать тайный вывоз драгоценных камней (алмазов) по территории республики в Россию, где ими обогащается высшее руководство как РФ, так и российских спецслужб.

"Службой безопасности Украины установлены 37 граждан РФ, которые привлекаются руководством военной разведки РФ на ротационной основе к выполнению служебных задач в ЦАР в составе "службы безопасности ООО "М-Финанс" (руководитель СБ – гражданин РФ Захаров Валерий Николаевич, родился 12 января 1970 года, проживает в Санкт-Петербурге, личный номер в структуре ЧВК "Вагнера" – М-5658). Среди них уже идентифицированы персоналии 10 наемников, которые непосредственно находились в ЦАР в день убийства российских журналистов. Большинство из этих лиц участвовали в террористической деятельности на Востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены государственными наградами", – подчеркивают в Службе безопасности Украины.



Как Россия прикрывает преступную деятельность ЧВК "Вагнера" в ЦАР

В то же время СБУ опубликовала имена 10 вышеупомянутых идентифицированных лиц. Это:

– Заличев А. Б., родился 4 ноября 1984 года, проживает в Санкт-Петербурге, личный номер – М-0197;

– Грузденок Г. В. 27 декабря 1976 года, Санкт-Петербург, М-3207;

– Юдов С.М., 28 ноября 1968 года, Санкт-Петербург, М-5662;

– Фарафонов О. Есть., 25 октября 1975 год, Санкт-Петербург, М-5654;

– Киракосян А. О, 14 мая 1976 год, Санкт - Петербург, м-0613;

– Сотов О. О, 02 июня 1976 год, Санкт - Петербург, М-5661;

– Бубнов Г. А., 08 декабря 1971 год, Санкт-Петербург, М-5655;

– Вильдяев В. В., 15 августа 1977 год, Улан-Удэ, М-1000;

– Минибаев И. Р., 07 августа 1988 год, Белгородская область, м-1005;

– Завадский С. Ю., 08 ноября 1975 год, республика Башкортостан, Г-1313.

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Имена российских наемников, которые могут быть причастны к убийству журналистов

"Материалы СБУ свидетельствуют, что после получения спецслужбами РФ информации о выезде российских журналистов в ЦАР, руководитель "службы безопасности ООО "М-Финанс" Захаров получил категорический приказ принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране. Эти материалы могут стать "ключом" для установления и задержания конкретных исполнителей этого дерзкого преступления не "когда-нибудь", а в ближайшее время. Российская власть никоим образом не заинтересована в установлении правды, ведь речь идет о "частной армии Путина", на чьих руках тысячи жизней мирных граждан в Украине и Сирии", – подытожили в ведомстве.

Напомним, в Центральной Африканской Республике были убиты российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. По информации прокремлевского информационного агентства ТАСС, их могли убить представители вооруженной мусульманской группировки "Селека".



Правда, сами повстанцы обвиняют президента ЦАР Туадера в сговоре, на который тот пошел с поддержкой "наемников из России" под руководством Валерия Захарова и пожаловался, что присутствие "близких к Кремлю наемников" становится "все более и более опасным для демократии" ЦАР.

Что такео ПВК "Вагнера"? Частная военная компания Вагнера – это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Была созданной в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек".



В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.



Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается, как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".