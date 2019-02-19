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      Именем Амины Окуевой могут назвать улицу в Киеве: первый шаг сделан

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      Именем Амины Окуевой могут назвать улицу в Киеве
      Именем Амины Окуевой могут назвать улицу в Киеве / Фото из открытых источников

      В Киеве улицу Проектную хотят назвать в честь погибшей доброволицы АТО Амины Окуевой. Такое решение поддержала комиссия относительно наименований при Киевской горгосадминистрации.

      "По результатам общественных обсуждений, комиссия поддержала решение, что улица Проектная в Шевченковском районе должна быть переименована в честь Амины Окуевой, а улица Искровская в Соломенском районе должна быть переименована на улицу Джохара Дудаева", – сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

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      Улицы получат новые названия, если соответствующее решение поддержат еще комиссия по самоуправлению и комиссия по вопросам культуры. Если это произойдет, то решение вынесут на окончательное голосование на пленарном заседании КГГА.

      "Имеем надежду, что все комиссии и депутаты Киевсовета поддержат желание общественности, и в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева", – добавил Исмагилов.

      Кто такая Амина Окуева?Общественная активистка, медик и военнослужащий. Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году. Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб. Во время Евромайдана Окуева вступила в "Самооборону", была врачом 8-й Афганской сотни. С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года пошла на войну добровольцем на стороне Украины. Воевала в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2". Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом, согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.

      После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

      30 октября 2017 года под Киевом диверсанты расстреляли авто, в котором ехала Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате нападения женщина погибла. Главная версия убийства – месть со стороны российских террористических диверсионных группировок, которые действуют при поддержке российских спецслужб. Однако убийц Окуевой до сих пор не нашли, а летом 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил об отсутствии прогресса в расследовании дела.

      Кто такой Джохар Дудаев?Чеченский военный, государственный и политический деятель, лидер чеченского освободительного движения в 1990-х годах, первый президент Чеченской Республики Ичкерия. В прошлом Джохар был генерал-майором авиации Советской армии.

      Дудаева убили в 1996 году во время Первой Чеченской войны. Он погиб от взрыва ракеты во время разговора по телефону с депутатом Государственной думы России Константином Боровым. Приказ об убийстве Дудаева выдал лично президент России Борис Ельцин.

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      Теги: Новости Украины Чечня Война на Донбассе АТО Убийство Амины Окуевой Новости Киева
      Источник: 24 канал
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