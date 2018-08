Именитое издание назвало лучшую романтическую комедию всех времен

Знаменитое издание Vanity Fair назвало список из 25 лучших романтических комедий всех времен, рейтинг которого возглавила лента Норы Эфрон "Когда Гарри встретил Салли" 1989 года.

Об этом сообщают на сайте американского журнала.

Фильм режиссера Норы Эфрон "Когда Гарри встретил Салли" рассказывает о любви и дружбе Гарри и Салли, которые лишь через 12 лет поняли, что они наконец-то значат друг для друга. Главные роли сыграли Мэг Райан и Билли Кристал. Комедийный фильм в свое время получил премию Британской академии за лучший сценарий.

Читайте также: Фильмы о летнем отдыхе на выходные: трейлеры

В рейтинг других 25 комедийных лент вошли в основном фильмы 1980-2000-х годов, которые показывали на телеэкранах по всему миру. Предлагаем узнать, какие фильмы заслужили особое внимание издание Vanity Fair и стали лучшими в своем жанре за всю историю.

• "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally) 1989

• "Вам письмо" (you've Got Mail) 1998

• "Бестолковые" (Clueless) 1995

• "Дневник Бриджет Джонс" (Bridget Jones'S Diary) 2001

• "10 вещей, которые я в тебе ненавижу" (10 Things I Hate About You) 1999

• "День сурка" (Groundhog Day) 1993

• "Ноттинг Хилл" (Notting Hill) 1999

• "Это случилось однажды ночью" (It Happened One Night) 1934

• "Теленовости" (Broadcast News, 1987

• "Неспящие в Сиэтле" (Sleepless in Seattle) 1993

• "Свадьба моего лучшего друга" (My Best friend's Wedding) 1997

• "Его девушка Пятница" (His Girl Friday) 1940

• "К черту любовь!" (Down with Love) 2003

• "Сорокалетний девственник" (The 40-Year-Old Virgin) 2005

• "Власть Луны" (Moonstruck) 1987

• "Четыре свадьбы и одни похороны" (Four Weddings and a Funeral) 1994

• "Квартира" (The Apartment) 1960

• "Амели" (Amélie) 2001

• "Много шума из ничего" (Much Ado About Nothing) 1993

• "Энни Холл" (Annie Hall) 1977

• "Нечто чудесное" (Some Kind of Wonderful) 1987

• "Как избавиться от парня за 10 дней" (How to Lose a Guy in 10 Days) 2003

• "Целуя Джессику Стейн" (Kissing Jessica Stein) 2002

• "Любовь по правилам... и без" (something's Gotta Give) 2003

• "Моя большая греческая свадьба" (My Big Fat Greek Wedding) 2002