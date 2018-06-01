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Именитый журнал TIME назвал лучшие сериалы 2018

48 Читати новину українською
ТОП лучших сериалов 2018 года по версии TIME
ТОП лучших сериалов 2018 года по версии TIME / time.com

Ведущее американское издание TIME составило список лучших сериалов, по мнению редакции, котоыре вышли в 2018 году. Первое место в списке занял мини-сериал "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Об этом сообщается на сайте еженедельного журнала.

Что интересно, в этот список попали не только художественные сериалы, но и документальные ленты и телепередачи, которые пользуются наибольшей популярностью среди зрителей. Критики отметили, что ленты привлекают внимание из-за того, что они созданы на основе литературных произведений.

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Предлагаем обратить внимание на перечень следующих сериалов и просмотреть их во время летнего отдыха.

ТОП лучших сериалов 2018 по версии TIME

• "Патрик Мелроуз" ("Patrick Melrose") режиссера Эдварда Бергера;

• "Рассказ служанки" ("The Handmaid's Tale") основателя Брюса Миллера;

• "Дикая дикая страна" ("Wild Wild Country") студии Netflix;

• "Атланта" ("Atlanta") основателя Дональда Гловера;

• "Призрачная башня" ("The Looming Tower") режиссера Крейга Зиск;

• "Убивая Еву" ("Killing Eve") режиссера Джона Иста;

• Шоу "Американский идол" ("American Idol") телеканала Fox.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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