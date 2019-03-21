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      Имитация закрытия ресторана и полки спецназа: как судья Аблов праздновал день рождения

      Честь и НЕчесть 43 Читати новину українською

      О дне рождения скандального судьи Аблова в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказала гостья студии – журналистка проекта "Следствие.Инфо" Евгения Моторевская.

      Чем известен судья Аблов

      Евгений Аблов – судья и заместитель председателя Окружного админ суда Киева. За годы работы он успел запомниться рядом скандальных решений. В частности, в 2013 году Аблов вынес приговор против митингующих Евромайдана. В этом же, 2013 году, государство выделило ему служебную квартиру, которую он впоследствии успешно приватизировал и продал за девять миллионов гривен. Именно Аблов признал законными процедуры и результаты торгов по закупке рюкзаков Авакова.

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      Как судья праздновал день рождения

      – По информации наших инсайдеров, скандальный судья должен был праздновать свой день рождения в шикарном ресторане, а среди приглашенных гостей – народные депутаты и чиновники. Когда мы с коллегами приехали к месту празднования, то увидели, что заведение закрыто на спецобслуживание. В целом там было очень много охраны. И если бы я не знала, что здесь отмечает праздник судья, то я бы точно подумала, что гуляет какой-то известный бизнесмен или олигарх.

      Сергій Ківалов 
      Сергей Кивалов

      Запугивание журналистов

      – Один из сотрудников Аблова подошел к нашей машине и приказал нам отъехать. Конечно же, мы этого не сделали. Интересно, что после нашего неудачного общения приехала полиция из-за того, что мы якобы не так припарковались. И не простые правоохранители, а полки спецназа. Я согласен, у нас была проблема с парковкой, но это не повод вызвать три экипажа чтобы выписать нам штраф!

      Спецназовцы осматривали наши вещи, но это было больше похоже на обыск. Они не объясняли свои действия, на камеры не обращали внимания, а меня вообще попросили отойти. Я так понимаю, что их задача была – выпереть нас. В конце концов, через 40 минут они уехали.

      Кого скрывал Аблов

      – Действительно, в тот вечер было сделано очень много всего, чтобы мы не смогли зафиксировать гостей праздника. Но Аблов не знал, что съемочная группа приехала намного раньше и успела зафиксировать всех гостей. В конце концов, в течение вечера была имитация закрытия ресторана, например, неоднократно тушили свет.

      – Итак, кто же присутствовал на праздновании? Было очень много его коллег-судей, и ничего плохого в этом нет. Но кроме судей там были и известные политики, в том числе и Сергей Кивалов. Который в течение последних десятилетий строил коррумпированную судебную систему.

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
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      21 марта
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      Теги: Новости Украины Судьи Честь и НЕчесть Полиция Скандал Евромайдан Сергей Кивалов
      Источник: 24 канал
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