Значительно меньше украинцев интересуются работой заграницей: исследование

Заинтересованность украинцев в трудовой миграции за границу во второй половине 2019 года существенно снизилась.

Соответствующий анализ провели эксперты Национального банка Украины в интернете. Своего пика заинтересованность украинцев в выезде за рубеж достигла в марте 2019 года. С тех пор она снизилась на 10,4%.

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Эксперты выяснили, что все меньше украинцев интересуются работой в Польше.

Такое снижение там связывают с тем, что разрыв между размерами зарплаты в Украине и Польше сокращается (в частности из-за падения курса валют и роста платежеспособности украинских зарплат).

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Однако растет заинтересованность в работе в Германии. Специалисты объясняют это распространением новостей об упрощении процедуры трудоустройства в этой стране для работников из стран, не являющихся членами ЕС.

Справка. Количество украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 миллиона человек. Сейчас из Украины выезжает больше людей, чем приезжает. Смертность также выше, чем рождаемость. Подробнее – здесь.

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Как провели анализ?

Проведенное исследование основывается на анализе трендов в интернет поиске, в частности Google Trends.

В Нацбанке отмечают, что это исследование не отражает реальное количество трудовых мигрантов, которые выехали из Украины, однако показывает заинтересованность украинцев в миграции.

Сколько денег перечислили заробитчане в 2018-2019 годах? В отчетах за прошлый год Нацбанк указывал, что украинские заробитчане перечислили на Родину почти 11 миллиардов долларов США.



Между тем Всемирный банк утверждал, что в 2018 году в Украину перечислили рекордные 14 миллиардов долларов.



По данным Национального банка Украины, до конца 2019 года трудовые мигранты перечислят в наше государство более 11 миллиардов долларов США. По нынешнему курсу эта сумма превысит 264 миллиарда гривен, что составляет около четверти государственного бюджета на следующий год.