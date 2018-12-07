Иммунитет может защищать раковые клетки: исследование ученых

Рак может манипулировать иммунной системой для своего развития – при этом иммунитет начинает защищать раковые клетки от средств терапии.

Об этом сообщает научный журнал Cell Reports со ссылкой на исследование ученых из Университета Южной Калифорнии.

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Биологи провели эксперименты на мышах, в результате специалисты пришли к выводу, что раковые клетки могут обманывать макрофаги (тип белых кровяных клеток, участвующих в борьбе с воспалениями) и таким образом защищаться от химиотерапии.



Ученые установили, что макрофаги защищают раковые клетки

До этого ученые предполагали, что макрофаги, которые являются клетками иммунитета, должны уничтожать раковые клетки. Было хорошо известно, что эти клетки, которые свойственны иммунитету и животных, и человека, способны захватывать и переваривать бактерии, а также другие нежелательные и опасные частицы.

Однако после опытов на мышах стало понятно, что макрофаги, принимают форму, которая защищает раковую опухоль вместо того, чтобы бороться с ней. Как отметили авторы работы, они увидели не только то, как макрофаги защищают опухоль, но и то, как они восстанавливают повреждения в раковых клетках после химиотерапии.



Это поможет ученым усовершенствовать лечение рака

Понимание такого механизма манипуляции иммунитетом поможет выработать более эффективные стратегии борьбы с раком в будущем, считают эксперты.

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