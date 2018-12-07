09:43
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Медицина
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Иммунитет может защищать раковые клетки: исследование ученых

      53 Читати новину українською
      Иммунная система защищает рак
      Иммунная система защищает рак / acupi.com

      Рак может манипулировать иммунной системой для своего развития – при этом иммунитет начинает защищать раковые клетки от средств терапии.

      Об этом сообщает научный журнал Cell Reports со ссылкой на исследование ученых из Университета Южной Калифорнии.

      Читайте также: Может вызвать рак: в Украине запретили препарат от высокого давления

      Биологи провели эксперименты на мышах, в результате специалисты пришли к выводу, что раковые клетки могут обманывать макрофаги (тип белых кровяных клеток, участвующих в борьбе с воспалениями) и таким образом защищаться от химиотерапии.


      Ученые установили, что макрофаги защищают раковые клетки

      До этого ученые предполагали, что макрофаги, которые являются клетками иммунитета, должны уничтожать раковые клетки. Было хорошо известно, что эти клетки, которые свойственны иммунитету и животных, и человека, способны захватывать и переваривать бактерии, а также другие нежелательные и опасные частицы.

      Однако после опытов на мышах стало понятно, что макрофаги, принимают форму, которая защищает раковую опухоль вместо того, чтобы бороться с ней. Как отметили авторы работы, они увидели не только то, как макрофаги защищают опухоль, но и то, как они восстанавливают повреждения в раковых клетках после химиотерапии.

      досліди вчені
      Это поможет ученым усовершенствовать лечение рака

      Понимание такого механизма манипуляции иммунитетом поможет выработать более эффективные стратегии борьбы с раком в будущем, считают эксперты.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Медицина Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      6 декабря , 22:51 Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      83
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 декабря , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1197
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      6 декабря , 19:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 375
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 декабря , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 2795
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      6 декабря , 18:13 Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      Інна Жолобович 205551
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук