Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal

"Американці мають зосередитися на боротьбі зі згубним впливом Володимира Путіна в усьому світі та на допомозі Україні у захисті від російської агресії".

"Демократи Палати представників Конгресу США оголосили, що вони спробують провести імпічмент президента Трампа у зв‘язку з телефонним дзвінком його українському колезі Володимиру Зеленському. Демократи звинуватили Трампа в затримуванні військової допомоги Україні доти, доки Зеленський не почне розслідування щодо колишнього віце-президента США Джо Байдена. За умов повної прозорості Трамп зголосився надати Конгресу всі відповідні документи та іншу інформацію. Але ще до того, як ці документи дійшли до нашої палати, спікер Ненсі Пелосі одноосібно оголосила, що президент вчинив "важкий злочин і правопорушення". Ця атака демократів на президента може мати далекосяжні наслідки для зовнішньої політики і може назавжди підірвати впевненість світових лідерів у тому, що вони можуть говорити вільно і відверто з будь-яким президентом США", – написала у відкритому листі група високопоставлених конгресменів-республіканців на сторінках The Wall Street Journal.

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Президентам завжди була гарантована можливість приватно поговорити з іншими світовими лідерами, – зазначають конгресмени. – Джордж Вашингтон відхилив вимоги Палати представників про надання змісту своїх зовнішньополітичних переговорів, що, за його словами, "створило б небезпечний прецедент". Вашингтон розумів, що "характер іноземних переговорів вимагає обережності, а їхній успіх часто має залежати від секретності.

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа не загасила скандал навколо їхньої телефонної розмови / Фото ОПУ

"Стенограма розмови Трампа і Зеленського показує, що не було жодних quid pro quo (послуга за послугу – Прим. 24), – підкреслюється у статті. – Трамп ніколи не згадував про військову допомогу і не змушував припускати, що призупинить фінансування доти, доки не будуть розслідувані звинувачення щодо Хантера Байдена".

Ця створена демократами криза поглинула Конгрес. Але ніхто не задоволений більше, ніж Володимир Путін, – вважають конгресмени. – Навмисно чи ні, демократи буквально йдуть по сценарію російського президента. Його мета, зараз і до виборів 2016 року, полягала в тому, щоб зіштовхнути американців один з одним і підірвати довіру до нашого демократичного процесу. Світ, який має зосередитися на незаконній путінській анексії Криму та агресії в інших частинах України, натомість зациклений на цьому домашньому партійному театрі.

"Відтоді як у 2014 році народ України вийшов на вулиці, щоб повалити проросійського президента, підтримка України була двопартійною. Республіканці та демократи в Конгресі працювали разом над наданням такої необхідної військової та гуманітарної допомоги Україні та забезпеченні її майбутнього як вільної та демократичної країни без російського впливу, – зазначається в публікації. – Ми щиро сподіваємося, що пані Пелосі не стане втягувати наш комітет у партійні чвари на світовій арені. Це зашкодило б нашій здатності здійснювати ефективний зовнішньополітичний контроль. Натомість ми маємо зосередитися на боротьбі зі згубним впливом Путіна у всьому світі, на боротьбі з втручанням Росії у вибори в США у 2020 році і на допомозі нашому партнеру Україні у захисті від російської агресії".

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