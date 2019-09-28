10:20
28 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:51, 27 сентября
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, 27 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Блог Соцсети

      Импичмент отменяется, Трамп снова на коне

      2020
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / AP

      Накануне Белый дом опубликовал конспект скандального телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Пока внимание мира приковано к тезису о Джо Байдене, поскольку именно это стало причиной "взрыва" всей истории.

      Что же касается самого противостояния "Трамп – Байден", то победителем из него выходит американский миллиардер.

      Важно: Скандальний разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      Демократы решили не повторять ошибок прошлого, а "потопить" действующего президента страны до официального начала гонки. В виде "смертоносной пули" должна была выступить аудиозапись разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в котором первый якобы пытается подкупом убедить второго активнее взяться за расследование коррупционных схем компании сына Джо Байдена (Хантера).

      байден
      Вице-президент США Джо Байден (справа) со своим сыном Хантером

      В итоге криминальный отдел министерства юстиции США изучил стенограмму разговора и не нашел в беседе никаких нарушений закона, отметив, что "дополнительные меры в связи с этой ситуацией не требуются".

      Шансы на импичмент, изначально выглядевшие мизерными (при текущих партийных раскладах для него требуется отказ части республиканцев от принципа партийной солидарности) окончательно улетучились. Ну и будем откровенны: имейся реальный шанс – противники Трампа запустили бы данную процедуру значительно раньше.

      А Дональд по итогу скандала и вовсе оказывается на коне: мало того, что он официально признан абсолютно доброжелательным гражданином, так и позиции главного конкурента теперь существенно подорваны коррупционными проблемами его сына (а возможно, и его самого), которые стали известны широкой аудитории.

      Источник: Запретное мнение

      К теме: Импичмент Трампа: стало известно, кто подал жалобу на американского президента

      blog_ava
      Почему Данилюк подал в отставку и что будет дальше: основные версии
      сегодня
      602
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Импичмент Трампа Владимир Зеленский Джозеф Байден Публикации
      Источник: Тelegram
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Импичмент отменяется, Трамп снова на коне
      сегодня , 08:41 Импичмент отменяется, Трамп снова на коне
      Блог Соцмережі 2019
      Зеленое проклятье Трампа
      сегодня , 00:00 Зеленое проклятье Трампа
      Іван Яковина 254
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      121
      Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      27 сентября , 22:00 Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1211
      Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      27 сентября , 21:02 Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      Світлана Попова 481
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук