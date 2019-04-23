Процедура импичмента президента: что это такое и для чего ее хотят изменить

В последнюю неделю избирательной гонки в Украине все активнее говорили о необходимости пересмотра процедуры импичмента президента. Да, после своей победы на выборах кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что собирается подать в Раду законопроекты об импичменте президента и об отмене депутатской неприкосновенности.

О необходимости изменений в законодательстве относительно процедуры импичмента говорил в начале апреля и пока еще действующий глава государства Петр Порошенко. Инициативу поддержал также спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он предложил Раде уже 25 апреля приступить к рассмотрению проекта закона, регламентирующего процедуру импичмента президента Украины.

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Что же такое импичмент?

В конституциях некоторых государств это – процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства. Разные страны отдельно определяют процедуру импичмента соответствующего собственному законодательству. Преимущественно, в демократических государствах импичмент является одним из элементов контроля над властью страны и необходим для сохранения стабильности общественного и конституционного строя.

Импичмент президента в Украине

Процедуру импичмента президента Украины регламентирует 111 статья Конституции Украины. Так, в Основном законе импичмент определяется как особая процедура привлечения к ответственности президента, сочетающая юридическую, уголовную и конституционную ответственность. Она реализуется путем осуждения президента, досрочного прекращения его полномочий и отстранение от должности.

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Основанием для импичмента президента является совершение государственной измены или иного преступления, подпадающего под уголовную ответственность.

На время устранения президента от должности его обязанности исполняет глава Верховной Рады.

Процедура импичмента президента в Конституции Украины прописана несовершенно, поэтому и сейчас продолжаются дискуссии по изменению законодательства.

Она предусматривает:

• Создание парламентом специальной следственной комиссии, в которую должны входить специальный прокурор и специальные следователи.

(Кто эти специальные следователи и прокурор – законодательство Украины не уточняет).

• Выводы и предложения временной следственной комиссии должны рассмотреть на заседании парламента.

• При наличии оснований Рада не менее чем двумя третями от ее конституционного состава принимает решение об обвинении президента.

• Конституционный суд выносит заключение о соблюдении конституционности процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте.

• Верховный Суд Украины подтверждает наличие в действиях обвиняемого признаков государственной измены или иного преступления.

• Не менее чем тремя четвертями своего состава Рада принимает решение об отстранении президента с поста.

• Исполнение его обязанностей возлагают на спикера Верховной Рады.

Как видим, процедура предусматривает вмешательства многих структур и не имеет расписанных уточнений относительно специальных следователей и прокурора. Она является достаточно сложной для исполнения.

Отстранение от власти Януковича

Относительон четвертого президента Украины Виктора Януковича не применяли прописанную в Конституции процедуру импичмента. Рада устранила его 22 февраля 2014 года от должности, проголосовав за постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины".

Согласно этому постановлению, Янукович объявлялся таким, что неконституционным способом сам устранился от исполнения обязанностей президента.

Тогда правоведы уточняли: это не было чисто с юридической точки зрения голосования и не совсем соответствовало процедуре, когда для импичмента необходимо было заключение Конституционного суда и решение, принятое тремя четвертями членов Верховного Совета (за устранение Януковича проголосовали тогда 328 депутатов вместо 338).

Что предлагают изменить в законе?

Вице-спикер парламента Оксана Сыроед считает, что следует более основательно подойти к вопросу и рассмотреть закон о президенте в целом, в котором можно будет скорректировать все неточности, которые есть во взаимоотношениях между ветвями власти.

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Заместитель председателя Верховной Рады и депутаты из фракции "Самопомич" разработали законопроект, который ограничит полномочия президента конституционными и уберет из других законопроектов неконституционные полномочия президента.

Например, он не сможет назначать состав регулятора коммунальных тарифов – НКРЭКУ и других регуляторов, руководителей СБУ в областях.

Кроме этого, авторы законопроекта предлагают урегулировать конфликт между полномочиями президента и премьера, а также прописать основания и процедуру импичмента.

В общем, на рассмотрение Рады ждут 5 проектов законов об отстранении от должности президента.