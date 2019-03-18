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      Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю

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      Главные новости США за неделю
      Главные новости США за неделю / Фото из открытых источников

      Дайджест важнейших новостей США за неделю (11-17 марта 2019 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzshky Communications.

      Спикер палаты выступил против импичмента

      TIME – 11/03. Демократ Нэнси Пелоси выступила против импичмента президента Дональда Трампа.

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      Пелоси уверена, что любое потенциальное судебное разбирательство разделит США еще больше.

      Я выступаю против импичмента. Это заявление. Импичмент настолько разобщит нашу страну, что вряд ли будет в нем какой-то смысл,
      –  сказала спикер палаты в интервью.  

      А потом добавила: "Он того не стоит".


      Нэнси Пелоси

      Ее заявление сразу же вызвало неодобрительную реакцию со стороны либерального крыла Демократической партии. Ранее Пелоси сообщила, что сделает заявление по поводу импичмента только после того, как будет обнародован доклад Роберта Мюллера.

      Манафорту увеличили срок

      The Hill – 13/03. В среду федеральный судья добавил к тюремному сроку Манафорта еще 43 месяца. Это был второй суд над бывшим советником Виктора Януковича и экс-главой избирательного штаба Дональда Трампа.

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      На прошлой неделе виргинский судья приговорил Манафорта к 3 годам тюрьмы за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов. Теперь вместо трех лет Манафорт проведет в тюремном заключении семь с половиной.

      Я сожалею о том, что сделал и о той деятельности, которая привела нас сегодня сюда. Я знаю, что это только моя вина, что я сегодня оказался в суде. Я раскаиваюсь за это,
      – раскаивался Манафорт в суде перед оглашением вердикта

      Напомним, что дело против Манафорта началось в рамках расследования так называемого "Рашагейт".


      Манафорту увеличили срок

      Специальный прокурор Роберт Мюллер обвинял Манафорта в сговоре против США, но в ходе расследования никаких доказательств этому не было обнаружено.

      В США обратили внимание на украинских националистов

      US Dapartment of State – 13/03. На этой неделе в отчете Бюро Госдепартамента о демократии и правах человека украинские организации С14 и Национальный Корпус были названы "группами ненависти".

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      В отчете были приведены примеры деятельности организаций, а именно: погром ромского лагеря; захват мужчины, поддерживающего "ДНР"; запугивание адвоката, который представляет в суде интересы "сепаратиста".


      Акция "Нацкорпуса" в Киеве 16 марта/ Фото 24 канал

      "Российский так называемый "референдум", происходящий под дулом пистолета 5 лет назад, был фарсом, который справедливо был осужден международным сообществом", – написал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберто Палладино в годовщину аннексии Крыма написал у себя в Twitter.

      Конгресс против президента

      The New York Times – 14/03. На этой неделе Конгресс продемонстрировал, что готов противостоять Дональду Трампу. В среду, например, Сенат снова упрекнул Трампа за то, что он защищает Саудовскую Аравию после убийства журналиста Джамаля Хашогги. Сенаторы во второй раз проголосовали за прекращение военной помощи королевству в войне в Йемене.

      После этого республиканцы присоединились к демократам в Палате представителей с требованием публично обнародовать полные выводы из расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Напомним, что генпрокурор может решать на свое усмотрение, публиковать ли результаты расследования.

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      Но самым показательным примером нарастающей оппозиции к президенту стало голосование в четверг. Десяток республиканцев перешли на сторону демократов и проголосовали за отмену чрезвычайного положения в стране, которое было введено Трампом.

      Именно благодаря введению чрезвычайного положения Трамп может в обход Конгрессу выделить средства на строительство обещанной стены вдоль американо-мексиканской границы.

      Первое вето Трампа

      The Wall Street Journal – 15/03. Президент США Дональд Трамп не оставил без внимания резолюцию Конгресса об отмене чрезвычайного положения и впервые за время своего президентства наложил вето на решение конгрессменов.

      Конгресс имеет право принять эту резолюцию, но я должен наложить на нее вето. Я очень горжусь тем, что наложил вето,
      – прокомментировал Трамп в Овальном кабинете в пятницу.

      Трамп подписывал документ в прямом эфире в окружении вице-президента Майка Пенса, сотрудников правоохранительных органов и родителей детей, которые предположительно были убиты нелегальными иммигрантами.


      Вето на решение конгресса Трамп наложил в прямом эфире

      Демократы обещают проголосовать за отмену вето 26 марта. Это им удастся лишь при условии, что за резолюцию проголосует 2/3 большинства в каждой палате Конгресса, что маловероятно.

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      К примеру, бывший президент США Барак Обама наложил вето на 12 законопроектов и лишь одно вето было преодолено Конгрессом.

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      Автор: Максим Карижский
      Теги: Новости политики Выборы в США Пол Манафорт Коррупционные схемы в Укроборонпроме Национальный корпус Шатдаун Дональд Трамп Публикации Новости США
      Источник: 24 Канал
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