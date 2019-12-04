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      Адвокат Трампа Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, – СМИ

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      Руди Джулиани – личный адвокат Трампа / nytimes.com

      Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани прибыл в Киев со съемочной группой одного из американских каналов. Он собирается встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

      Один из американских телеканалов снимает документальный фильм, в котором отстаивает позицию американского президента по делу об импичменте, сообщает The New York Times.

      К теме: Давил ли личный адвокат Трампа на Украину: новые факты по слушаниям в Конгрессе США

      Джулиани планирует провести встречу с Виктором Шокиным и Константином Куликом.

      Кто такой Виктор Шокин?
      Государственный деятель, юрист. Родился в 1952. В органах прокуратуры работает с 1980 года. Возглавил ГПУ по представлению Порошенко 10 февраля 2015 года, заявлял о намерении расследовать преступления против Майдана, Гонгадзе и большой коррупции. Однако за время работы в должности его по большей части критиковали за низкую эффективность.

      Ушел в отставку под давлением Рады и президента 3 апреля 2016 года, 11 апреля вышел на пенсию. Но в 2017 году безуспешно пытался восстановиться в должности через суд. Вице-президент США Джо Байден открыто называл Виктора Шокина "сукиным сыном".

      Адвокат Трампа Джулиани уже успел провести встречу в Будапеште (Венгрия) с:

      • экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко;
      • бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко;
      • бывшим нардепом Андреем Артеменко;
      • бывшим председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаилом Охендовским.

      Палата представителей Конгресса США опубликовала 300 страниц доклада об импичменте президента Дональда Трампа.

      Одним из ключевых моментов доклада является утверждение, что Трамп потребовал вмешательства украинского правительства в американские выборы, чтобы быть переизбранным на посту президента.

      Важно: Скандальный доклад об импичменте Трампа: 10 фактов, касающихся Украины

      Что известно о процедуре импичмента Трампа: коротко

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, принадлежащей экс-министру экологии Николаю Злочевскому.
      • К этой компании также причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует – Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Импичмент Трампа Новости Киева Новости США Виктор Шокин Дональд Трамп
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