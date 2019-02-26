19:55
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, сегодня
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Блоги Анастасия Крымова
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Анастасия Крымова

      Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка

      227
      Верховна Рада "кипить"
      Верховна Рада "кипить" / 24 Канал

      Що сьогодні, 26 лютого, відбувалося у Верховній Раді України?

      Ранок в парламенті не задався одразу. Спочатку фракція БПП відмовились голосувати за всі законопроекти, окрім тих, що стосуються нацбезпеки. Допоки Арсен Аваков не вибачиться перед Сергієм Березенком, якому закидають створення виборчих "сіток" для Петра Порошенка. А ще й в порядку денному стоїть законопроект Авакова про посилення відповідальності за підкупу виборців. Хоча до його розгляду Рада не дійшла...

      Читайте також: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

      В спілкуванні, нардеп від БПП Іван Вінник, назвав всі закиди щодо підкупу виборців штабом Порошенка "популізмом конкурентів".

      А чи не є популізмом не голосування за законопроекти? Давайте зараз лікарі відмовляється лікувати, вчителі вчити, пожежники гасити пожежі, а військові обороняти країну. Робота в парламенті це теж робота, яка ставить перед народними депутатами певні зобов'язання, і зокрема, це голосування законопроектів  хоч "за", хоч "проти".

      І тут Вінник обмовився: "Для мене не існує інших законопроектів, окрім моїх профільних" (а профіль Вінника  нацбезпка).

      Варто нагадати, що робота депутата не обмежується роботою його профільного комітету...

      Але ображений БПП все ж голосував. Бо після скандалу із журналістським розслідуванням, де викривають оборудки найближчого оточення Порошенка в армії, не голосувати означає ще більше підірвати довіру виборців.

      Тим паче, сьогодні його головна конкурента використала журналістські розслідування у власних цілях  знову звинуватити Порошенка. І оголосила про збір підписів за імпічмент.

      Зрозуміло, що це чистої води популізм. Адже механізм надто складний: зібрати 300 підписів на підтримку імпічменту, створити слідчу комісію в парламенті, знайти докази держзради чи іншого кримінального злочину, відправити до Конституційного суду і потім нашкребсти 338 голосів, аби звільнити Президента.

      І тут включається арифметика: депутатів у нас 423. З них 135  БПП. Навіть якщо відняти 5 нардепів, які точно підтримають, імпічмент, то буде 130.

      423 - 130 = 293

      338 аж ніяк не вийде, навіть в найкращому випадку. Математика грає проти Юліїї Володимирівни.

      І навіть якщо станеться диво і все складеться, то процес імпічменту триватиме місяці. Швидше відбудуться президентські вибори.

      Але все одно в БПП нервують. Голова фракції Артур Герасимов бігає по залу, кожному щось пояснює, свариться то з Бурбаком, то з Геращенком ("Народний фронт"  однопартійці Авакова). Слідкує за виступами Тимошенко, кричить з трибуни на неї...

      Тож якби не хотілося мені це констатувати, але до виборів парламент  не більше, ніж агітаційний майданчик і "вільний мікрофон".

      Читайте також: Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми

      blog_ava
      Суд вынес приговор Зайцевой и Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове
      сегодня
      2391
      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Выборы Президента 2019 Иван Винник Артур Герасимов Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Блок Петра Порошенко Публикации Верховная Рада Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка
      сегодня , 19:45 Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка
      Анастасія Кримова 227
      Махинации на оборонных закупках: 6 самых громких скандалов во время войны
      сегодня , 19:30 Махинации на оборонных закупках: 6 самых громких скандалов во время войны
      Ігор Саджениця 79
      Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
      сегодня , 19:11 Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
      369
      Мы должны быть готовы к возвращению Крыма в любой момент, – Чийгоз
      сегодня , 19:01 Мы должны быть готовы к возвращению Крыма в любой момент, – Чийгоз
      Єлизавета Герасимюк 304
      Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной: карта
      сегодня , 18:38 Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной: карта
      670
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук