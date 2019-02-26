Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка

Що сьогодні, 26 лютого, відбувалося у Верховній Раді України?

Ранок в парламенті не задався одразу. Спочатку фракція БПП відмовились голосувати за всі законопроекти, окрім тих, що стосуються нацбезпеки. Допоки Арсен Аваков не вибачиться перед Сергієм Березенком, якому закидають створення виборчих "сіток" для Петра Порошенка. А ще й в порядку денному стоїть законопроект Авакова про посилення відповідальності за підкупу виборців. Хоча до його розгляду Рада не дійшла...

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В спілкуванні, нардеп від БПП Іван Вінник, назвав всі закиди щодо підкупу виборців штабом Порошенка – "популізмом конкурентів".

А чи не є популізмом не голосування за законопроекти? Давайте зараз лікарі відмовляється лікувати, вчителі вчити, пожежники гасити пожежі, а військові обороняти країну. Робота в парламенті це теж робота, яка ставить перед народними депутатами певні зобов'язання, і зокрема, це голосування законопроектів – хоч "за", хоч "проти".

І тут Вінник обмовився: "Для мене не існує інших законопроектів, окрім моїх профільних" (а профіль Вінника – нацбезпка).

Варто нагадати, що робота депутата не обмежується роботою його профільного комітету...

Але ображений БПП все ж голосував. Бо після скандалу із журналістським розслідуванням, де викривають оборудки найближчого оточення Порошенка в армії, не голосувати означає ще більше підірвати довіру виборців.

Тим паче, сьогодні його головна конкурента використала журналістські розслідування у власних цілях – знову звинуватити Порошенка. І оголосила про збір підписів за імпічмент.

Зрозуміло, що це чистої води популізм. Адже механізм надто складний: зібрати 300 підписів на підтримку імпічменту, створити слідчу комісію в парламенті, знайти докази держзради чи іншого кримінального злочину, відправити до Конституційного суду і потім нашкребсти 338 голосів, аби звільнити Президента.

І тут включається арифметика: депутатів у нас 423. З них 135 – БПП. Навіть якщо відняти 5 нардепів, які точно підтримають, імпічмент, то буде – 130.

423 - 130 = 293

338 аж ніяк не вийде, навіть в найкращому випадку. Математика грає проти Юліїї Володимирівни.

І навіть якщо станеться диво і все складеться, то процес імпічменту триватиме місяці. Швидше відбудуться президентські вибори.

Але все одно в БПП нервують. Голова фракції Артур Герасимов бігає по залу, кожному щось пояснює, свариться то з Бурбаком, то з Геращенком ("Народний фронт" – однопартійці Авакова). Слідкує за виступами Тимошенко, кричить з трибуни на неї...

Тож якби не хотілося мені це констатувати, але до виборів парламент – не більше, ніж агітаційний майданчик і "вільний мікрофон".

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