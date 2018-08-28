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Импланты на шее: Ким Кардашян показала жуткое украшение

823 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram

Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян не перестает удивлять поклонников яркими образами и бьюти новинками. Однако в этот раз Ким показала необычный аксессуар.

Ким Кардашян примерила странное ожерелье, которое она будто бы имплантировала под кожу. Экспериментальную концепцию под названием A.Human презентовал бизнесмен Саймон Хак на звездах в социальных сетях.

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Моделями Саймона стали такие знаменитости, как Ким Кардашян, Крисси Тейген, Андреа Пежич и Тан Френс.

Об особенности ожерелья Ким рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Интересно, что аксессуар светится огнями в ритме сердцебиения звезды.

Смотрите видео с Ким Кардашян:

 

Между тем у Крисси Тейген на груди "выросли" крылья.

кріссі тейген
Крисси Тейген / Instagram

андреа пежич
Андреа Пежич


Тан Френс

Теги: LifeStyle Ким Кардашян Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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