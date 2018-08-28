Импланты на шее: Ким Кардашян показала жуткое украшение
Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян не перестает удивлять поклонников яркими образами и бьюти новинками. Однако в этот раз Ким показала необычный аксессуар.
Ким Кардашян примерила странное ожерелье, которое она будто бы имплантировала под кожу. Экспериментальную концепцию под названием A.Human презентовал бизнесмен Саймон Хак на звездах в социальных сетях.
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Моделями Саймона стали такие знаменитости, как Ким Кардашян, Крисси Тейген, Андреа Пежич и Тан Френс.
Об особенности ожерелья Ким рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Интересно, что аксессуар светится огнями в ритме сердцебиения звезды.
Смотрите видео с Ким Кардашян:
Между тем у Крисси Тейген на груди "выросли" крылья.
Крисси Тейген / Instagram
Андреа Пежич
Тан Френс