Импорт дизтоплива из России: Украинские компании предлагают ввести пошлины
"Укртатнафта", "Укргазвыдобування" и "Укрнафта" подали совместное заявление в Минэкономики. В нем просят отреагировать на антиконкурентные действия при поставках в Украину российского дизтоплива и сжиженного газа.
Об обращении компаний в ведомство сообщили в пресс-служба "Укртатнафты".
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Производителям в РФ из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизов,
– говорится в сообщении.
Это субсидирование и нарушает международные нормы. Благодаря субсидиям доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу – 55%. В то же время существенно сократилась доля поставок из Беларуси, Литвы, Польши.
Что предлагают украинские компании
- "Укртатнафта", "Укргазвыдобування" и "Укрнафта" настаивают на введении пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%. "Введение пошлин не приведет к дефициту и росту цен, поскольку рынок импортных поставок из Беларуси, Литвы, Польши и морских танкерных поставок и внутреннего производства является конкурентным", – объясняют компании.
- Пошлины обеспечат перераспределение долей рынка – от российских поставщиков в пользу производителей из других стран. Это также будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов.
Что известно о компаниях, обратившихся в Минэкономики?
"Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает более 86% нефти, 28% газового конденсата и 16% газа от общей добычи углеводородов в стране.
"Укртатнафта" – украинская нефтеперерабатывающая компания, один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине. Компания обладает самым большим нефтеперерабатывающим заводом страны, который расположен в Кременчуге.
"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания в Центральной и Восточной Европе, которая добывает около 73% украинского газа.