Импортный виски может исчезнуть из Украины

В Украине могут изъять из продажи около 1 тысячи импортных видов виски. Все из-за нового закона, который вступит в действие с 1 июля 2019 года.

В связи с определением понятия виски в Налоговом кодексе, в Украине могут прекратить завозить большое количество импортного виски, сообщили в Европейской бизнес ассоциации.

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В Европейской бизнес ассоциации подчеркивают, что украинское определение напитка противоречит международному законодательству.

Что такое виски согласно определения в Налоговом кодексе?

Виски – алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.

Согласно нормам ЕС, в Европе установлен лишь минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% – без верхнего предела. Более того, у ЕС нет ни слова о коньячной технологии, потому что виски производят путем перегонки сусла. Поэтому международные производители имеют возможность производить виски с содержанием спирта более 45%. А именно это и предлагают запретить в Украине.

Более 1 000 видов продукции (с содержанием спирта более 45%), которая официально ввозится и за которое уплачиваются все налоги,

– говорится в сообщении.

Только в 2018 году было импортировано 68,995 тысяч литров виски с содержанием спирта более 45%, что в денежном эквиваленте составляет 170,96 миллионов гривен.

Поэтому существует угроза того, что виски крепостью свыше 45% будут считать некачественной и опасной продукцией. Это означает, что такой напиток будет подлежать утилизации в соответствии с законодательством.