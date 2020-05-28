Имущество группы АИС конфисковано из-за 100 млн долларов долга Святаша и Полякова перед банком

Днепровский районный суд Киева подтвердил применение процедуры специальной конфискации активов и корпоративных прав группы компаний АИС, которая ранее принадлежала экс-нардепам-"регионалам" Дмитрию Святашу и Василию Полякову.

Согласно решению суда, активами группы АИС будет и далее управлять государственное Агентство по розыску и управлению активами (АРМА).

Данное судебное решение ставит точку в длительной тяжбе по долгам АИС и ее бенефициаров перед "Укрсиббанком", принадлежащем BNP Paribas, крупнейшей финансовой группе Евросоюза. Речь идет о возмещении задолженности по кредитам, которые более 10 лет тому назад были выданы "Укрсиббанком" Дмитрию Святашу и Василию Полякову. Впоследствии право требования по ним получила группа DCH, а общая сумма долгов бывших политиков сегодня превышает сумму $ 100 млн долларов. Группа DCH неоднократно заявляла о том, что должники злоупотребляли депутатскими полномочиями для уклонения от уплаты налогов, оказания систематического давления на суды, органы прокурорского надзора и правопорядка. Часть имущества группы АИС была арестована в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении денежными средствами "Укрсиббанка", и передана в ведение агентства АРМА, а затем в управление уполномоченной компании. В течение всего времени судебных разбирательств экс-нардепы оказывают активное давление на органы следствия, пытаясь "митингами задавить суды, ГБР, прокуратуру и Агентство по управлению активами АРМА".

Изучив обстоятельства дела, суд постановил удовлетворить иск ООО "Украинская металлургическая компания" (компания группы DCH, действующий кредитор предприятия и бенефициаров АИС: "Применить специальную конфискацию и передать в собственность государства недвижимое имущество и корпоративные права, которые признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Взыскать в пользу ООО "Украинская металлургическая компания" 2 288 538 629б76 грн. в возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями". Учитывая, что взыскать соответствующую сумму с фиктивных экс-руководителей предприятий АИС не представляется возможным, это будет осуществлено за счет средств от реализации конфискованного имущества агентством АРМА.

В вердикте отмечается, что фиктивные экс-руководители предприятий группы АИС пошли на соглашение со следствием, признали свою вину и раскрыли следствию преступную схему Святаша и Полякова. Как следует из текста вынесенного решения, государство правомерно применяет процедуру спецконфискации в отношении активов Святаша-Полякова, поскольку развитие группы АИС связано с рядом преступлений ее бенефициаров, получавших незаконные выгоды от использования взятых в долг и не возвращенных кредитору средств.

Как известно, с конца минувшего года Дмитрий Святаш официально находится в розыске за незаконное завладение средствами "Укрсиббанка" и, по данным СМИ скрылся от украинского правосудия с семьей на территории Российской Федерации. Место пребывания Василия Полякова в настоящее время неизвестно, ранее было вручено ему уведомление о подозрении в уголовном преступлении — мошенническом завладении средствами "Укрсиббанка". По мнению экономических экспертов, вынесенное по делу АИС судебное решение – прекрасный пример наказания недобросовестных заемщиков независимо от периода существования задолженности и примененных схем уклонения от ее погашения. А также прецедент, который может быть использован инвесторами и кредиторами для защиты своих законных прав в судебном порядке.