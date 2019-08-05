Имущество "Укртелефильма" таки пошло с молотка: кому досталось и сколько заплатили

5 августа завершился аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия "Укртелефильм". За него предложила 5,1 миллиона гривен компания "Риелтис-плюс".

Государственное специализированное предприятие "Укртелефильм" – украинская студия телевизионных фильмов – было объектом малой приватизации (говорится о небольших предприятиях, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривен). Впрочем, продали его имущество только за 5,1 миллиона, как сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

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Единый имущественный комплекс "Укртелефильма" расположен в Киеве по адресу Кирилловская, 160. И вокруг него уже несколько лет идут общественные дискуссии. В частности, в 2014 году после принятия закона об "Общественном вещании" "Укртелефильм" должны были превратить из ГП в ПАО (публичное акционерное общество), а затем присоединить его к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Однако это сделано не было.

Впоследствии НАБУ расследовало деятельность одного из бывших генеральных директоров "Укртелефильма" и выявило злоупотребление служебным положением. Мужчина подделывал документы и в сговоре с другими людьми отчуждал в пользу частного предприятия имущественные права, принадлежащие "Укртелефильму". Таким образом удалось передать 67 объектов недвижимости в Киеве. Государству нанесли ущерб на 68,72 миллиона гривен. В феврале 2019 года подозреваемому вручили подозрение. Все эти перипетии привели к печальным последствиям.

Это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения,

– признался Трубаров, объясняя такую ​​низкую цену имущества "Укртелефильма".

Действительно, нежилые помещения государственного специализированного предприятия "Укртелефильм" на улице Кирилловской в ​​Киеве выставляли на продажу на площадке Prozorro еще в ноябре 2018 года. Тогда их продать хотели за 4,5 миллиона гривен. Из-за расследования коррупционных махинаций это имущество не реализовали.

Обратите внимание на расследование "Схем" еще 2016 году: Как киностудия "Укртелефильм" превратилась в коррупционное агентство недвижимости.