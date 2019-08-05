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      Имущество "Укртелефильма" таки пошло с молотка: кому досталось и сколько заплатили

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      Имущество "Укртелефильма" продали на аукционе
      Имущество "Укртелефильма" продали на аукционе / Коллаж 24 канала

      5 августа завершился аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия "Укртелефильм". За него предложила 5,1 миллиона гривен компания "Риелтис-плюс".

      Государственное специализированное предприятие "Укртелефильм" – украинская студия телевизионных фильмов – было объектом малой приватизации (говорится о небольших предприятиях, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривен). Впрочем, продали его имущество только за 5,1 миллиона, как сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

      Смотрите также расследования ЦРУ: Как обедневшие государственные предприятия ограбили страну на миллионы гривен

      Единый имущественный комплекс "Укртелефильма" расположен в Киеве по адресу Кирилловская, 160. И вокруг него уже несколько лет идут общественные дискуссии. В частности, в 2014 году после принятия закона об "Общественном вещании" "Укртелефильм" должны были превратить из ГП в ПАО (публичное акционерное общество), а затем присоединить его к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Однако это сделано не было.

      Впоследствии НАБУ расследовало деятельность одного из бывших генеральных директоров "Укртелефильма" и выявило злоупотребление служебным положением. Мужчина подделывал документы и в сговоре с другими людьми отчуждал в пользу частного предприятия имущественные права, принадлежащие "Укртелефильму". Таким образом удалось передать 67 объектов недвижимости в Киеве. Государству нанесли ущерб на 68,72 миллиона гривен. В феврале 2019 года подозреваемому вручили подозрение. Все эти перипетии привели к печальным последствиям.

      Это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения,
      – признался Трубаров, объясняя такую ​​низкую цену имущества "Укртелефильма".

      Действительно, нежилые помещения государственного специализированного предприятия "Укртелефильм" на улице Кирилловской в ​​Киеве выставляли на продажу на площадке Prozorro еще в ноябре 2018 года. Тогда их продать хотели за 4,5 миллиона гривен. Из-за расследования коррупционных махинаций это имущество не реализовали.

      Обратите внимание на расследование "Схем" еще 2016 году: Как киностудия "Укртелефильм" превратилась в коррупционное агентство недвижимости.

      Что мы знаем об "Укртелефильме"?Студия основана в 1965 году. Поскольку большинство фильмов снимали на пленку и до сих пор не оцифровали архивы, точно не известно, сколько именно видеоработ создал "Укртелефильм" за время своего существования. Там говорят о более 3000 наименований видеопродукции различных направлений украинском и русском языках (1200 документальных фильмов, 200 художественных и фильмов-спектаклей, 1500 мюзиклов).

      Среди самых известных работ можно выделить:
      ► "Червона рута" с песнями Владимира Ивасюка (1971),
      ► "Песня всегда с нами" с Софией Ротару (1975),
      ► "Вечера на хуторе близ Диканьки" по Николаю Гоголю (1983),
      ► "Тигроловы" за Иваном Багряным (1994),
      ► Сериал "Роксолана" с Ольгой Сумской (первый в годы независимости Украины, выходил в 1996-2003 годах) и множество других.

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      Теги: Новости Украины Деньги Новости Киева Кино Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Продажа недвижемости Фонд госимущества Украины Приватизация Аукцион
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