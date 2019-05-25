Иначе и не могло быть, – Денисова о решении трибунала ООН в отношении украинских моряков

Украинское и международное сообщества собрали огромную доказательную базу относительно незаконного содержания 24 пленных украинских моряков в России. Именно это позволило международному трибуналу ООН принять решение по делу в кратчайший срок.

Теперь Россия будет вынуждена освободить украинцев, убеждена украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

Международный трибунал ООН 25 мая вынес решение о военной агрессии России вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года. Согласно решению, Россия должна освободить 24 пленных украинских моряка и вернуть 3 корабля.

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В Гамбурге Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение в пользу Украины против РФ относительно временных мер на период рассмотрения дела и обязал немедленно освободить наших моряков, отдать наши корабли и вернуть их в Украину. Иначе и не могло быть,

– написала правозащитница.

Она также выразила "большую благодарность коллегам из МИД, адвокатам и юристам, которые собирали доказательства и прорабатывали необходимые документы".

Как украинские моряки и корабли попали в русский плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.

Чуть позже российские пограничники обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Так, россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"), а 24 членов экипажа взяли в плен.

Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.