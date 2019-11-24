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      Иначе как мародерами тех существ назвать не могу, – Хомчак о возвращенных кораблях

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      Руслан Хомчак / Пресс-служба Минобороны

      Начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, то, что Россия сделала с кораблями, которые захватила во время вооруженной провокации вблизи Керченского пролива, не имеет военной логики. По его словам, украинские судна разграбили мародеры.

      Как отметил военный в комментарии Укринформу, информация о состоянии, в котором Украина получила от России корабля "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", и все сообщения об их разграблении не вызывает сомнения.

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      Когда их (корабли) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС, – это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы поснимали – этого я не понимаю,
      – отметил Хомчак.

      По его убеждению, то, что на "Яны Капу", на буксире, сняли медные трубопроводы, как цветной металл, свидетельствует, что это не военные работали, а мародеры.

      "По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", – подчеркнул генерал.

      По его словам, украинская сторона намерена быстро отремонтировать эти корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.

      О чем говорит Хомчак

      Когда захваченные в прошлом году Россией военные корабли возвращались в Украину, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отмечал, что россияне их угробили настолько, что они не могли идти своим ходом – "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

      Впоследствии бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал результаты проверки после их возвращения. Согласно документу, россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, а и даже без огнетушителей, двигателей. Кроме того, были повреждены и сами корабли.

      Впоследствии стало известным, что морякам не вернули даже крестики и личные вещи. Страна-агрессор, со своей стороны, убеждает, что передала корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

      Ранее СМИ сообщали, что возвращение кораблей не предусматривает возвращения личного оружия украинских моряков, раций и части судовых документов. Дело в том, что все это российские следователи расценивают как вещественные доказательства.

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      Что надо знать о захвате украинских кораблей

      • 25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России вблизи Керченского пролива, на границе Черного и Азовского морей, протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт Мариуполя.
      • Позже россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".
      • Также россияне взяли в плен 24 украинских моряков и впоследствии их арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.
      • В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".
      • В начале сентября Россия все же освободила захваченных моряков и они в рамках обмена пленными вернулись в Украину.
      • 17 ноября Россия начала процесс передачи украинских кораблей. Вернулись судна 20 числа. Прибыли они к Очакову на Николаевщине.
      • После того, как появилась дата проведения нормандской встречи (9 декабря), росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли до этого времени.
      • Однако впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и отметили, что передача не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ НА АЗОВЕ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
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      23 ноября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Водный транспорт Вооруженные силы Украины Руслан Хомчак Новости политики Возвращение захваченных кораблей
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