Инаугурация Трампа: онлайн трансляция инаугурации нового президента США

В понедельник, 20 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп официально вступает в должность. В Вашингтоне началась инаугурация 47-го лидера Соединенных Штатов.

Церемонию вступления в должность Дональда Трампа транслируют в онлайн-режиме. 24 Канал передает, что сейчас происходит возле Капитолия.

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Что происходит на инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне

Следить онлайн за инаугурацией Дональда Трампа можно будет на ютубе 24 Канала, а также в телеграмм-канале.

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа: смотрите видео

Так, инаугурация Дональда Трампа происходит у здания Капитолия США в Вашингтоне – западным фасадом парламента, где сооружена специальная платформа. До того инаугурацию 150 лет проводили у восточного фасада Капитолия, традицию изменил Рональд Рейган в 1981 году, кстати, один из политических кумиров Трампа.

Сама церемония стартовала в 12:00 по восточноамериканскому времени. В 19:00 по киевскому времени избранный президент США начнет принимать присягу.

Процедура инаугурации проводится для каждого нового президентского срока, даже если действующий президент продолжает исполнять обязанности на второй срок. Единственным обязательным элементом церемонии является президентская присяга, которую традиционно принимает главный судья США.